上水屠房屠宰員被豬隻撞跌　刀插左腳　昏迷送院不治

上水屠房發生罕見意外，警方稱，今日（20日）中午12時55分，位於祝運街15號的上水屠房內，一名姓蔡（61歲）屠宰員屠宰豬隻期間，豬隻猛力一震撞跌該名工人，剛巧他手上持有利刀，刀插落左腳，登時流血倒地，繼而昏迷。工友致電報警，稍後由救護車送北區醫院搶救，但告不治，警方將案件列作工業意外。消息稱，男工較早前電擊了一隻豬隻，其間豬隻突然醒來並將他撞倒在地，意外中他被自己所持的刀刺傷自己的左腿，不排除電擊過程中出問題，有關部門展開跟進調查。



上水屠房發生罕見意外，一名工人不治。（蔡正邦攝）

根據食物安全中心屠宰豬隻的程序分11個步驟，首先是宰前檢驗， 所有豬隻均須接受屠房（獸醫）組的宰前檢驗小組的檢查，懷疑患病或受傷的豬隻會被篩選作隔離屠宰；然後會電暈，在自動電豬槽内用電流擊暈豬隻；繼而刺穿及放血，刺穿豬隻頸部的動靜脈及掛上運輸槽放血；冲洗血漬及污垢；用熱水燙豬；除豬毛、開肚取内臟；宰後檢查，由衞生督察檢驗合格才可食用；蓋印 - 只有通過檢驗合格的牲口屠體和内臟，才可蓋上「政府檢驗」蓋印；針編， 屠體上有農場和商戶針編及生産編號，可供追查問題豬隻的來源，最後是分發車運送往個別的店鋪出售。