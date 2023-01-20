將軍澳翠林邨男子遭鄰居斬傷　76歲男潛逃一日被捕　居同層無結怨

將軍澳翠林邨周四（19日）現斬人案，雅林樓一名57歲男住戶回家途中，在走廊突然被男鄰居用利刀斬傷頸部及下巴，兇徒得逞後逃去，警方一度持盾戒備，搜索行蹤。疑犯潛逃一日後，今日（20日）在油麻地區終落網。

被捕男子76歲，與傷者是雅林樓同層鄰居，警方在疑犯的屋內檢獲一把12吋牛肉刀，懷疑是行兇時使用。警方指，傷者與被捕人素來無結怨，被捕人鄰居關係疏離，喜愛獨來獨往。警方將繼續調查被捕人的犯罪意圖。



男疑犯潛逃一日後，今日（20日）在油麻地區終落網。（梁偉權攝）

警方表示，昨日傍晚5時，接獲一名翠林邨雅林樓57歲男住戶報案，指回家時在走廊正準備打開鐵閘時，突然被同層一名男鄰居用刀斬傷頸部，傷者隨即跑到地下大堂求救，疑犯即往後樓梯逃去。

警員調派大批警力到場，進行搜捕行動，並鎖定疑犯居住的單位，警員破門後，在屋內檢獲一把相信是疑犯行兇使用的12吋牛肉刀。將軍澳重案組接手調查後，掌握疑犯出沒行蹤及生活習慣，至今日（20日）下午，警員在油麻地公園以「意圖傷人」罪成功拘捕該名76歲姓孫中國籍男子，他現正被扣留調查。

將軍澳警區刑事部督察歐陽煒珊指，傷者與被捕人素來無結怨，被捕人不是獨居，與家人同住，惟與鄰居關係疏離，喜愛獨來獨往。警方將繼續調查被捕人的犯罪意圖、精神狀態及個人背景。