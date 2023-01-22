新春兔年‧有片│全港多處「民間煙花」上演　夜空光如晝　震耳欲聾

兔年伊始，全港多處上演「民間」煙花。其中大埔、屯門等地，有市民在家中拍得煙花盛放的畫面，可見煙花射上半空後，將黑夜照亮如白晝，伴隨一連串的「爆炸」聲，遠在數公里外亦震耳欲聾。



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有大埔廣福邨居民，透過家中窗戶，拍攝到吐露港公路旁的大王爺廟附近，於凌晨零時起有大量煙花燃放，其中一名上傳片段到facebook社群的市民，在該段長約1分25秒的片段中提及：「大王爺廟附近放完炮仗再放煙花，靚係靚嘅，但會嚇死啲貓貓狗狗囉！」另一名家住廣福邨的市民則放上一條1分19秒長的短片，「廣福居然有煙花睇，各位花開富貴，恭喜發財！」該片段拍攝到，在廣福邨的樓與樓之間的罅隙，也可以觀賞到煙花。而距離海邊較遠的運頭塘邨，亦有居民拍攝到清晰的煙花盛況。

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此外，有讀者向《香港01》提供片段，指屯門紫田村有人放煙花。該煙花的燃放高度比較低，稍較村屋高些許。話雖如此，其亮度與聲浪亦不可少覷。另外，網上亦有人放發一條從高處望出窗外的煙花片段，相信放煙花地點為屯門，而煙花爆發的高度，竟與拍攝者身處的樓層相若。

在本港，煙花及爆竹等均屬危險品。根據香港法例第295章《危險品條例》第6條，除非領有相關牌照，否則任何人製造、儲存、運送或使用任何危險品均屬違法，一經定罪可被判監禁6個月及罰款2.5萬元。