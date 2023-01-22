太和站老翁不適失平衡墮軌　消防救出送院　列車服務一度受阻

今日（22日）中午12時24分，警方接報港鐵東鐵綫太和站有人墮軌，一名72歲姓董老翁被困車底。消防員到場耗時約半小時，將事主移離路軌，他頭及手受傷，在場接受急救後清醒送院；東鐵綫大埔墟站及粉嶺站的列車服務一度暫停。警方經初步調查，相信董翁因身體不適而失去平衡墮軌。



事發時港鐵宣布，由於有人進入東鐵綫太和站路軌範圍，東鐵綫服務受阻，來往大埔墟站及粉嶺站的列車服務暫停；來往金鐘至大埔墟站維持6分鐘一班車；來往粉嶺至落馬洲站維持10分鐘一班車，港鐵安排穿梭巴士來往大埔墟至粉嶺站接載。港鐵在下午1時許指，事件已經處理好，東鐵綫列車服務已回復正常。

港鐵表示，中午12時18分，東鐵綫一列往上水方向列車進入太和站月台期間，一名男乘客被發現進入路軌範圍。月台職員及列車車長即時按動緊急掣停車，車站職員隨即到場處理，並通知車務控制中心報警及通知消防。在消防人員協助下，傷者被帶離路軌範圍，並送院治理。月台閉路電視片段顯示，涉事男乘客在太和站月台候車期間身體忽然晃動，當列車進入月台範圍時，他失去平衡並向前跌入路軌。事故期間東鐵綫列車服務曾需要調整，大埔墟至粉嶺站一度暫停服務。至下午約1時12分，事故完成處理，東鐵綫列車服務陸續回復正常。