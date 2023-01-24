屯門球場夜夜煙花匯演　街坊訴苦如處槍戰現場　圍觀波鞋燒破洞

兔年到來，由年三十晚起本港各區夜夜上演「民間煙花」匯演，煙花及爆仗聲響遍四方直至夜深，擾人清夢。前屯門區區議員張錦雄昨晚（23日）於社交網站發文，指於屯門泥圍足球場上演煙花匯演，數以百計煙花不斷發射到半空，球場遍地煙火殘骸。



記者今日（24日）到現場視察，發現球場上仍然遺下大量煙火殘骸，地面亦被火花燒至佈滿黑點。附近清潔工表示，球場由康文署管理。每日待康文署清潔工清理後，居民晚上復點煙花，持續幾日農曆新年假期。

張錦雄表示，泥圍足球場向來是非法煙花匯演「重災區」，一如既往，年三十晚至年初二均會有附近村民到球場放煙花至凌晨。張估計，因疫情緩和及取消限聚令，街坊再次在新年期間聚集，點燃存放數年的大量煙花存貨，相信今年「煙花匯演」能上演至正月十五（2月5日）。他提到，泥圍足球場近年才完成翻新工程，煙花過後匯演地面被花火燒到佈滿黑點，將大大加重清潔工人負擔。

+ 2

張錦雄說，以往煙花匯演於晚上11時開始，而昨日則提早至晚上7時許。有街坊看到當時有人用手推車載大量煙花火藥，由附近圍村推到泥圍足球場點燃。晚上11時許時，有警車曾停泊在離球場400米外的順達街並亮警示燈，放煙花人士因而稍為收斂。直至凌晨12時許，當《香港01》刊登相關報導後，便有警察下車到球場了解。據悉，人員只是對放煙火人士作出口頭警告，並沒有採取拘捕。相隔一小時後，球場有人肆無忌憚再次點燃煙花，直至夜深才結束。據了解，近日曾有大約3至5人，年齡介乎30至40歲男子到球場放煙花。

除了泥圍足球場外，張錦雄指附近亦有多條村會同時綻放煙花，相信村與村之間會彼此競爭，比較哪條村較財雄勢大，能夠綻放更多煙花。

對比與以往迅速的執法行動，張錦雄質疑昨日警方為何不當場進行拘捕行動，任由他人在鄰近民居的球場點燃煙花，並容許有人將大量炸藥存放在民居中，危害市民安全，形容此舉「不合理」。

從張錦雄社交網站發佈影片可見，在短短半分鐘內有數以百計煙花不斷發射到半空，發出「咻咻」發射聲及煙花綻放爆炸聲，整個球場火光熊熊，場面相當震撼；亦有多張圖片可見匯演過後，球場遍地煙火殘骸。

有住在球場附近的街坊向張錦雄吐苦，指即使有圍牆相隔，煙花「碰碰」的爆炸巨響使他們猶如槍擊戰現場，即使戴上耳塞亦未能入睡，家裡牆壁更因煙花爆炸而震動；亦有街坊的寵物貓狗因受驚跑出家門而失蹤；更有街坊說其兒子跑到球場圍觀，即使企得較遠，他的波鞋仍被花火燒到破洞，提醒家長要保護小朋友。

經過昨晚後，張錦雄擔心未來幾日會發生「報復式」放煙花，他明白分區警區人手有限，未必能安排警員到不同村當值，仍呼籲警方能安排人手到「重災區」當值阻嚇。

不過亦有居民向記者表示已習慣農曆新年期間會有人放煙花爆竹，昨日已有工人清理球場，至夜間再有人燃放煙花爆竹，相信稍後時間會有康文署人員清理。他們對於傳統節日放爆竹，只是一年兩三日，而每次大概十多廿分鐘，於指定時間及地方進行，並不擔心危險，表示可接受。