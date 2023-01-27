荃灣三級火｜村民被兩愛犬「吠醒」逃生　其中一隻一度失散

荃灣荃錦公路橫龍村今日年初六（27日）凌晨發生三級大火，多間鐵皮屋陷入火海，大批居民漏夜逃生。其中村民羅先生被家中兩頭愛犬「吠醒」，又拖喉、又揸車、又大叫「火燭」逃生。最終其姪兒不適送院。兩隻愛犬，其中一隻「阿King」更一度失散，有驚無險。



村民羅先生帶同兩隻愛犬逃生，但與其中一隻失散，只剩下唐狗仔「小肥」。（劉定安攝）

住在起火鐵皮屋毗鄰的羅先生，逃生後驚魂未定。他憶述事發時家中兩隻愛犬突然狂吠：「我兩隻狗叫醒我囉！」他從睡夢中驚醒後，赫見火光熊熊，由最初僅100多呎、擺放雜物鐵皮屋，迅速蔓延至4、5戶，他立即大叫「火燭」，並將家中電掣關掉，同時外出扯水喉救火。惟因火勢猛烈，根本無補於事，他僅穿短褲便帶同愛犬逃生，「搵水喉都冇得救！」

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羅先生指，現場泊有多輛家人及朋友的汽車，他恐防觸發爆炸，只能駕走部份車輛，「當時大家好混亂！」最終他安然無恙，亦得朋友借長褲更換禦寒；而同村的姪兒則吸入濃煙不適送院。惟走火警期間，羅先生與其中一隻愛犬「阿King」失散，只剩下養了8年的唐狗仔「小肥」在身邊：「而家淨係搵到一隻！都唔知屋企點樣！」

至早上9時半左右，羅先生在住所附近找回「阿King」，人狗重逢，連忙抱在懷中。他說，待返回屋企再好好替牠們清潔。

羅先生找回一度失散的「阿King」。（蔡正邦攝）

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