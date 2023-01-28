天眼直擊｜何文田健身室5個月內遭4度淋油　健身教練促警盡快緝兇

何文田梭椏道11A地下一間健身室5個月內遭人4次淋油。今日（28日）早上9時許，健身室教練返回店舖時，發現櫥窗、牆身及招牌被人淋紅油，於是報警求助。警方到場翻看閉路電視錄影片段，拍攝到凌晨時分有2名男子到場，其中一人落手，閃電犯案後施施然離去。案件列刑事毀壞案，暫未有人被捕。



健身教練楊先生受訪指，今次已經是健身室3日內第二次、也是5個月內第四次遭淋油，東主每次都報警處理，亦有在健身室的Instagram公開事件。楊先生續指，第一及第二次淋油發生在去年8月，雖然事後無人被捕，但也沒再被人淋油，以為事件告一段落。



豈料周四（26日）及今日（28日）凌晨，短短3日內被兩度淋油。店舖天眼拍攝到，周四凌晨零時48分，一名戴白色口罩、穿白色衞衣、深色外套和長褲的男子，在馬路向店舖大閘連擲兩個油桶，令大門和對開地面也染漆油；今日凌晨，一名戴白色口罩，穿深色衫褲的男子，在行人路上向店舖淋油，遠處有一名同黨，得手後結伴離去。

楊先生指，健身室東主獨資經營，並無分店。由於他正外遊，遂將鎖匙交予他代為打理。他指東主從未與人結怨或欠債，也無人收「陀地」，對於5個月內遭四度淋油，百思不得其解，「無大字報，又無訊息，（淋油）無非都係想要個目的啫，（可能）目的係想趕佢走」。楊先生認為：「（如果）搵到原因，老闆都會去解決啦。」

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訪問期間，楊先生流露對警方處理手法頗感不滿。他指前日健身室被淋油後，到警署報案，一名警員為其錄取口供期間，竟然問他是否認識三合會人士？是否能與對方商量？以了解刑毁成因。楊說：「佢（警員）話你哋會唔會識一啲黑社會，可以搵啲黑社會佢哋傾？」楊先生回應指：「我哋正當人家，點會識黑社會？如果我識黑社會，我唔使報警啦，我自己解決呢件事啦！」

楊先生又引述警員說法，指難以追查刑毁成因及犯案人士，「佢話我哋（警方）咁樣搵唔到、做唔到咩喎！」楊先生極是無奈，質疑說：「阿Sir，做唔做到嘢係你哋（警方）去搞，唔係我搞，咁我交稅嚟做咩啫？」他指前日凌晨12時被人淋油後，警方亦沒有加派人手巡邏，結果今日凌晨又遭人淋油，他認為緝拿兇徒屬警方責任，促警方盡快破案。

楊先生指，健身室開業兩年，早兩個月再次續約，他坦言健身室主要做街坊生意，「完全無硬Sell，無焗Sell，可以問任何一個街坊」。

周四（26日）健身室遭一男子淋油



去年8月22日，一男子到健身室外淋油

