新蒲崗三級火｜電子零件倉庫焚燒15小時終救熄　大廈警報系統失靈

新蒲崗今早（28日）清晨5時許發生三級火警，五芳街永顯工廠大廈9樓一個倉庫起火，火場面積龐大，而且存放大量電子零件，火勢更蔓延至大廈外牆棚架，濃煙席捲半空，焚燒足12小時仍未撲滅。消防發現，大廈的手動火警警報系統不能運作。

消防於灌救其間，火場更發生爆炸及回燃，須一度撤離重新部署，遂出動兩座雲梯水塔，利用花灑在外牆降溫。由於火場仍在灌救當中，起火原因尚在了解，消防將在滅熄火勢後進行調查，屋宇署亦會展開勘察工作，以確保棚架安全穩妥。



警方黃大仙警區署理總督察 (行動) 郭俊希（左）、消防處助理消防區長鄭梓恆（左二）、消防處高級消防區長陳富山（左三）、及消防處署理救護監督金學禮（左四）交代案情。（朱永倫攝）

火場存放大量電子零件產濃煙 一度爆炸回燃

消防處高級消防區長陳富山表示，消防處於上午5時17分接獲報告，指彩虹道226號至228號一工廠大廈發生火警，火場位於大廈9樓一個倉庫，面積20米乘20米，隔離單位亦被輕微波及。消防5分鐘後抵達現場。

由於著火倉庫儲放大量電子零件以及塑膠配件，使火勢更加猛烈升溫，濃煙密佈，增加消防救援難度。消防員於灌救期間，火場更產生爆炸及回燃，消防員須一度撤離重新部署，動用額外人手救援，並於上午8時53分將火警升為三級。加上大廈外牆正進行大維修，搭建棚架及保護網，增加消防在外圍救火難度，阻礙火場散煙。

至中午時份，消防員繼續向火場射水。（翁鈺輝攝）

出動航拍無人機偵測火場溫度 用雲梯水塔灑水降溫

滅火行動中，消防動員300名消防員、 17名救護人員；又動用4條喉及4隊煙帽隊灌救、兩座雲梯水塔，利用花灑降溫。煙火特遣隊、特勤支援隊以及無人機隊亦出動，以偵測火場溫度。調派70輛消防車及7輛救護車到達現場。事故中，消防疏散7人，其中一人不適，送往伊利沙伯醫院治理，目前情況穩定。

由於火場仍在灌救當中，起火原因尚在了解，消防將在滅熄火勢後進行調查。被問及大廈消防裝置是否運作正常，陳富山指，消防設備專責隊發現大廈的手動火警警報系統不能運作，稍後將作全面調查。

黃大仙警區署理總督察郭俊希指警方封四條路。（朱永倫攝）

黃大仙警區署理總督察郭俊希指，警方在接報火警事故後，派遣軍裝巡邏小隊、東九龍衝鋒隊、交通部人員，到場維持秩序。現時，四美街介乎六合街與彩虹道之間的全線、五芳街（往四美街方向）的全線仍然封閉。由於，大廈外牆仍在維修當中，警方將在火勢救熄後，接觸有關承辦商，屋宇署亦會展開勘察工作，以確保棚架安全穩妥。

至晚上8時08分，火勢已大致被消防救熄。消防員曾動用五條喉及五隊煙帽隊灌救。