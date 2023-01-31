珍惜生命│情困內地女生紅磡跳海　釣魚翁欲救無從：我唔夠力

紅磡發生跳海事件。凌晨2時許，一名年約20歲女子，突然情緒激動，走到紅磡碼頭岸邊跨越圍欄。女事主雙手捉緊欄杆、雙腳懸空，並大叫救命。附近一名釣魚翁見狀走近擬營救，惟僅一人之力欲救無從，最終女事主自行鬆手跌入海中。釣魚翁見狀立即大叫，驚動附近酒吧職員並拋下救生圈及報案。所幸，女事主及時抓住救生圈，救援人員亦迅即趕至，兩名消防員躍入水中，將女事主救上水警輪，交由救護員進行急救，再送回碼頭由救護車送院。女事主幸仍清醒，並無大礙。



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現場消息稱，女事主為內地交流生，男友亦是內地人，兩人於事發前在海邊疑因感情問題爭執。由於天氣寒冷，女事主須由救護員披上銀色反光防寒氈保暖。在岸邊轉上救護車期間，女事主的男朋友曾脫下拖鞋，穿到女事主腳上；他亦曾脫下外套擬予女友保暖，但因女事主已披上防寒氈，故被救護員婉拒。

女事主墮海後赤腳，男友立即脫下拖鞋予女友穿著。(陳永武攝)

曾嘗試救人的釣魚翁林先生憶述，事發時發現該名女事主已攀出圍欄外並叫救命，他趕到過來時，女事主已雙手「掹住」欄杆。林先生一度用手企圖掹起女事主，但此刻力有不逮「我唔夠力，無諗過咁重!啲力墜晒落去，我真係唔夠力。」女事主遂向林說：「不如你放手啦」林：「我放手你跌落去喇喎!」女事主隨即從欄杆鬆開手，跌入海中。

林大叫向酒吧職員求助，酒吧職員取來救生圈拋入海中，女事主幸成功扶住，否則風高浪急加上水漲，好易沖走，或險漂入碼頭躉下。所幸政府人員在10分鐘內到場，成功將她救起。對於成功救人，林指心情沒有特別感想。不過笑言「咁後生做乜要死啫，我哋都未死啦，都未辛苦過就話要死」。

救人釣魚翁林先生。(陳永武攝)

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