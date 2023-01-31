深水埗「棚仔」布市場今落幕　食環突禁對外開放　惹布販不滿

屹立深水埗欽州街44年的「棚仔」布市場，將於今日（31日）下午5時正式關閉。今早不少布販趕緊清貨散貨，有市民趁結業前來幫襯，豈料食環署職員昨日（30日）突通知今日不對外開放，只允許布販搬貨，禁止顧客買貨，引起布販不滿，雙方一度為此爭論。有老布販展示食環署的信件未有提及禁止交易，並高聲質問食環職員：「依家夠5點未？」亦有人批評：「做官嘅要言而有信啊嘛，做官嘅無信用，你叫我哋啲蟻民點樣生存啫？」

及至早上10時，多名食環署職員離開現場，布販於是將布料擺在行人路割價出售或免費送予街坊，現場有不少市民在揀選心儀的布料。



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「棚仔」布市場下午5時將要正式清場，今早不少傳媒到場採訪，為布市場最後一日作紀錄。今早9時許，多名食環署職員到場提醒布販盡快清場，並鎖上布市場的大門鐵閘，僅開放側門予布販搬貨；布販要用身份證登記，才可進場處理剩餘的貨物，顧客則不允許入內購物。由於食環職員張貼告示，指今日布市場不對外開放，禁止交收，引起布販不滿，有人即場與食環職員理論。

布販李先生向展示食環署的信件，信中提到布販須於今日下午5時或之前騰空小販攤位。（馬耀文攝)

老布販李先生向在場記者展示食環署12月寄出的信件，信中僅要求布販須於今日下午5時或之前騰空小販攤位，未提及禁上交易，他又高聲質問食環職員：「依家到5點未啊？」李先生坦言年時已高，將不會搬到通州街街市，「我哋一定會撤走」，奈何仍有大批布料要處理，「搬都搬唔切」。他早前已答應將剩餘的布料捐給多間老人中心，今日又有社工來取貨，惟食環職員不允許顧客入內交收，令他相當勞氣，「送畀人都唔畀人入嚟攞，有啲人買咗貨，都唔畀人嚟攞……你話火唔火滾？」

另一名老布販蘇先生在「棚仔」布市場經營逾40年，表明會交還攤位不再經營，他笑言：「做到頭髮白哂，年紀大，唔做啦。」他也不滿食環署的處理手法，並指昨日才得知今日不允許交易，狠批：「做官嘅要言而有信啊嘛，做官嘅無信用嘅，你叫我哋啲蟻民點樣生存啫？」蘇先生指，當局早前承諾下午5時清場，不明為何突然禁止交收，「政府何苦呢？都只不過差10個時辰。」

及至10時，食環署職員突然離開現場，「棚仔」布市場終於「解禁」，布販遂將剩餘的布料擺在行人路割價出售或免費送予街坊，顧客亦終可進入布市場揀選心儀的布料。

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有外國學生也趁「棚仔」布市場結業前來買貨，在澳洲悉尼修讀時裝設計的Zahra坦言，每逢學校有功課或放假都會回港到「棚仔」購買布料，她表示自己雖不太懂得說廣東話，但布販仍然相當友善及願意幫忙。有44年歷史的「棚仔」布市場將要結業，她坦言感到傷感。

另一位陳同學表示，半個月前已經來過布市場買貨，他知道布市場結業後，許多老布販將會退休，「好多（布販）都唔搬，我諗搬咗（去通州街）都無咗個特色，小販數量少咗好多，環境都唔同咗」，他認為屆時選擇會大減，估計通州街的租金較貴，布價亦會上升。

食環署回覆《香港01》查詢時指，現時合資格的49位非持牌經營者，有33位選擇離場及16位接受搬遷至新經營地點，後者可獲搬遷津貼及豁免合約訂明的首3個月（2月至4月）租金；以及交還所佔用的小販攤位並領取一筆過特惠金。

至於通州街臨時街市的新經營地點將於2月1日開幕，場內共有53個攤檔。16名接受搬遷安排的檔販已獲准提前在租約期正式生效前進行搬遷及裝修工作。至於在去年12月初的街市攤檔公開競投中成功投得攤檔的另外12名檔戶，將於5月1日起陸續遷入。

食環署又表示一直與檔販聯繫，早前亦已應部分檔販要求將小販市場的關閉日期由原定去年年底延至今年農曆新年後，並於2022年12月20日通知檔販將於1月31日下午5時關閉小販市場。如個別租戶在遷出時有困難，署方會考慮酌情安排。