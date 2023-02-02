網傳屯門童黨圍毆青年拳打腳踩　據悉警拘17歲少年　去年已判刑

網上流傳屯門童黨圍毆青年片段，顯示7名身穿短袖衣服的青年，在屯門街頭圍着另一身穿黑衣的年輕人拳打腳踢，更有人多次狂踩其頭部，年輕人寡不敵眾，只能倒地抱頭捱打，童黨打人後散去。有不少網民在facebook標註警方，希望警方主動調查。《香港01》記者今日（2日）到場了解，有附近商戶表示，昨日已有警員就影片到場調查，又稱相信片段為舊片。據了解，案發於去年4月，警方去年已就案件拘捕一名17歲青年，案件已判刑。



網民上載到facebook「香港突發事故報料區」長22秒，片中7名身穿短袖上衣的青年，不斷對另一已倒地的年輕人拳打腳踢，毫不留手，當中一名身穿白色上年的青年更特別「狼死」，除多次拳打及以腳踩倒地事主身體，更屢以腳大力踩對方頭部，在其餘青年散開後，白衣青年還再走近猛踩事主一下後才逃去。附近有另一名正踩滑板車的白衣青年及另一黑衣青年目擊整個過程，之後被拍得與打人者一同離去，遇襲事主則倒地不起。

有網民認出事發地點為屯門輕鐵新墟站附近，不少人認為應就事件報警；又有人斥片中「白衫果（嗰）個最狼死下下踢頭」，有人則回應稱「呢啲靚（𡃁）仔以為自己好型，一唔小心就打死人，咁就一世」。

《香港01》記者今日到事發現場了解，有附近商戶表示，片中大型花牌是去年搭建，現時已拆去及換上新花牌，故相信片段屬舊片。商戶又指出，昨日亦有警方人員就影片到場調查。他形容新墟村治安向來良好，甚少有人或童黨鬧事。

據了解，案發於去年4月27日約下午3時，一名17歲青年在屯門新秀街井頭村村公所對出報案，稱被人打，屯門警區刑事調查隊第八隊跟進後，以涉嫌襲擊致造成實際身體傷害拘捕另一名17歲青年，他已於去年6月在屯門裁判法院被判處18個月感化令。