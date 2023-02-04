大角咀單位陷火海　消防升雲梯警孭老街坊　4貓燒死5人不適送院

今日（4日）上午10時10分，大角咀博文街1至21號富貴大廈東座一個單位發生火警。火勢相當猛烈，單位瞬間陷入火海，又濃又黑的煙噴出窗，席捲上半空。消防接獲多個報案求助，出動一喉及一隊煙帽隊在場救援。半百住戶由消防員疏散離開，部分是消防員升雲梯救出，也有長者行動不便，由警員孭起。火警於上午10時44分救熄，5人因為吸入濃煙及走火警時不適送院。據報起火單位內養了5隻貓，其中4隻慘被燒死，另有1隻貓BB不知所終。火警起因不排除與電器有關。



火勢相當猛烈，濃煙捲上半空。（讀者提供）

消防處於早上10時09分接報火警，5分鐘後到場。起火位置是唐二樓一個分間單位，面積3至6米。消防處共出動11部消防車及5部救護車，共63名人員救援，至早上10時44分將火救熄，共疏散53人。火警中，有兩人吸入濃煙、3人疏散時不適要送院；另外起火單位飼養的4隻貓當場斃命，另有一隻貓BB不知所終。

救火期間消防員發現大廈的消防系統懷疑有故障，將會展開調查。據稱，因為懷疑有故障，故沒有用過大廈的消防系統；起火原因不排除是電器故障。

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住客王伯講述走火警經過稱，起火單位是二樓，他當時剛外出準備坐電梯，一名男子告訴他發生火警。王伯形容濃煙迅速擴散：「好大煙，睇唔到路！好彩（消防員）及時救咗我哋，拉住我行，行到樓梯就無煙喇！」

王伯指好大煙，幸消防員及時將他和家人帶離大廈。（翁鈺輝攝）

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