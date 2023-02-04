醫管局外判男員工涉九展女廁偷拍斷正　女事主受驚扯衣領擒狼

九龍灣國際展貿中心本周四（2日）發生偷拍案件，一名醫管局外判男員工被捕。據目擊者拍攝的片段顯示，一名女子於上址走廊近女廁門外捉住一名男子衫領，並大叫「有人喺女廁影相」，稱對方將電話伸至其廁格。多名熱心人士聞聲趕至協助，女事主猶有餘悸稱﹕「我好驚呀，好彩你哋有出現。」



影片中一名女子大叫﹕「有人喺女廁影相呀！你唔好對唔住呀！你唔好走呀！幫我捉住佢呀！」多人聞聲趕往廁所了解，可見一名女子以雙手扯住一名男子的衣領，阻止他離開，對方表明沒有拍攝，「我冇影到」。女事主續向在場人士表示﹕「我望住佢喺個格度，伸咗部電話過嚟，然之後我向門口等佢，佢就出嚟喇。」在場人士要求該男子解釋為何會從女廁步出，他承認「冇得解釋」，並向女事主致歉。女事主反稱他應該向家人道歉，「你唔係同我道歉呀，你同屋企人道歉呀。你咁後生，點解要做呢啲嘢呀？」保安其後到場處理。

警方本周四（2日）下午5時許接獲展貿徑一名女子報案，表示於上址如廁時被一名男子偷拍。警員到場調查後，拘捕一名31歲姓李男子涉嫌窺淫罪，案件由秀茂坪刑事調查隊第3隊跟進。

醫管局發言人表示，知悉一名外判資訊科技服務承辦商的員工，涉及一宗刑事案件被警方調查，事發地點為九龍灣展貿中心的公眾地方，局方正向外判承辦商了解事件。沒有醫管局員工涉及事件。翻查資料，醫管局數據實驗室設於九龍灣國際展貿中心7樓，用作分析醫療數據及進行協作項目。