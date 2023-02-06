電話公司被指拖糧$800萬近一年　逾10名判頭和工人上門追薪

九龍灣海濱匯出現追薪示威。逾10名判頭和工人代表今日（6日）中午安排旅遊巴拉起橫額，抗議一間電話企業涉嫌拖糧接近一年，包括挖地和鋪光纖電纜費用，估計被拖欠薪金高達800萬元，因此到辦公室樓下要求和對方代表見面，一度驚動警方，轉介勞工處了解。《香港01》正向涉事電話企業和勞工處了解事件。



其中一間公司的判頭錢先生向《香港01》表示，涉事電話企業聘用多間公司到鄉村提供電話服務，包括挖地、鋪光纖電纜和上門游說村民購買服務。錢生公司負責鋪光纖電纜，約5年前為開始為對方工作，但由去年3月左右和其他受聘公司一樣被拖欠糧款，估計總額高達800萬元。他們一直未能和涉事電話企業及中間人公司取得聯絡，於是今日中午約15人安排旅遊巴上門拉橫額抗議，要求和涉事電話企業代表見面，現時勞工處代表已經到場了解情況。

錢形容，「鋪光纖電纜是辛苦工種，始終是戶外工作，分分鐘被狗咬」，而且日灑雨淋，自己公司被拖欠60萬元，對於他們這類小公司而言，是一個大數目，同事因而被拖欠數個月薪金，如果不盡快收到糧款，估計公司即將倒閉。

警方表示，下午2時許接獲報案，指至少10人到九龍灣海濱道77號一幢商業大廈拉橫額追討欠薪，款項涉及大約800萬元，轉介給勞工處，案件列作「勞資糾紛」。