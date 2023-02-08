乙明邨倫常案｜婦人遭斬傷頭手　上衣染鮮血　90歲丈夫墮樓身亡

今日（8日）沙田乙明邨發生倫常命案，七旬婦人報警稱，九旬丈夫用菜刀斬傷她，丈夫隨後跳樓。警方到場發現女傷者頭部和雙手均中刀，血流披面，淺色上衣染成鮮紅；其丈夫則倒卧在大廈對開地面，送院後證實不治。



案發於凌晨5時23分，乙明邨明信樓一名女子報案，指被丈夫持菜刀斬傷，丈夫亦告墮樓。救援人員接報趕抵，在大廈對開泳池地面尋獲男事主，他重創昏迷，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院搶救後，證實不治；人員在案發單位尋獲女傷者，她頭和雙手受傷，血流披面，幸仍然清醒，替她包紮後送院。現場所見，案發單位窗邊及外牆也有血迹，不排除男事主傷人後，雙手染血，爬出露台跳樓時留下。

男死者姓杜90歲，女傷者姓郭75歲；警方封鎖現場調查，早上有機動部隊登樓，向同層住戶查問，了解死傷者的關係及生活狀況。據了解，上址只兩夫婦同住，子女早已搬出；事發時疑為瑣碎事爭執。

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女傷者的淺色上衣染成鮮紅色，頭和雙手包上繃帶送院。

墮樓老翁昏迷送院，經搶救後不治。

案發單位窗邊及外牆遺有血漬。（陳永武攝）

早上機動部隊在場向鄰居查問。（蔡正邦攝）

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