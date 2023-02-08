佐敦兩店涉非法售賣新冠口服藥　4男女被捕

再有4名男女涉嫌出售未經註冊的新冠口服藥物被捕，衞生署根據線報，調查佐敦兩零售店，懷疑非法銷售名為「Primovir」及「Molaz」的未經註冊藥物，今日（2月8日）與警方採取聯合行動，拘捕3名27至58歲男子及一名29歲女子，涉嫌非法售賣或管有懷疑未經註冊藥劑製品及第1部毒藥。衞生署指調查仍在進行中。



衞生署發言人表示，現時兩款新冠口服藥物只可向公私營醫療機構及醫生供應，病人亦只可經由註冊醫生按需要獲處方有關藥物，零售藥房不能向供應商採購以及向市民銷售有關口服藥物。



衞生署表示，目前只有兩款分別由兩間藥物製造商（輝瑞香港有限公司和美國默沙東藥廠有限公司）供應本港的新冠口服藥物帕克斯洛維德「Paxlovid」（香港註冊編號：HK-67360及HK-67683）及莫納皮拉韋「Molnupiravir」（香港註冊編號：HK-67385） 根據《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）獲註冊為香港藥劑製品。目前，只有上述兩款口服藥物獲管理局批准註冊用作治療新冠病毒病。管理局考慮到使用該兩款註冊新冠口服藥物時，需注意有關病人是否適用，以及相關禁忌和可能出現的副作用等因素，因而於註冊條件加入上述特設限制。

根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章），所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局（管理局）註冊，方可於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

衞生署呼籲市民，切勿購買或服用成分或來歷不明的產品。所有已註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證。已購買相關產品的市民應立即停止使用，如有疑問或用後感到不適，應徵詢醫護人員的意見。市民可於辦公時間內，將有關產品交予位於灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1801室的衞生署藥物辦公室銷毀。