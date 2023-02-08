偵破首宗入口及管有CBD案　海關檢$5000大麻二酚油　30歲男被捕

大麻二酚（CBD）本月1日被列入危險藥物後，海關今日（8日）偵破首宗入口及管有CBD油及拘捕疑犯的案件，一名30歲收貨男子被捕，行動中所檢獲的CBD油等毒品總值5,000元。



海關機場科前日（6日）根據風險評估在機場檢查一批由丹麥抵港、報稱用於皮膚的油類產品的空運貨物，發現兩支CBD油，共重約60毫升，案件交由毒品調查科跟進，發現貨物寄往油麻地一個私人住宅的會所，今日（8日）展開監控遞送行動，拘捕一名30歲收貨男子，報稱物業管理職員，關員繼而在其工作地點的私人儲物櫃中，檢獲另外兩支CBD油和大約4克懷疑大麻花，進入其將軍澳的住所調查時，再發現研磨器中有小量大麻花，毒品總值大約5,000元。

海關檢獲懷疑CBD油、懷疑大麻花及毒品研磨工具。（海關提供圖片）

管制CBD的新法例本月一日生效，由該日起，CBD已如其他危險藥物一般，受到《危險藥物條例》的嚴格管制。新法例實施後，海關將加強執法，堵截經不同渠道入境及轉口的CBD產品。同時，海關會繼續根據風險評估原則，揀選旅客、貨物及郵件作清關檢查，打撃跨境販毒活動。

海關提醒市民切勿從海外攜帶大麻類或標示含有CBD的產品返港。市民亦應避免購買CBD產品，於購買產品時應留意產品包裝和標籤，是否有CBD或四氫大麻酚（THC）的有關字眼。市民若對產品成分存疑，切勿冒險購買或攜帶返港，避免誤墮法網。海關會繼續與香港郵政及物流業界保持緊密聯繫，加強堵截利用郵遞或快遞渠道偷運毒品。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。