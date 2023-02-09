網上情緣｜投資經理錯信加密貨幣專家　被呃$1,280萬遺產

63歲投資經理，與女網友發展網上情緣，誤信對方是投資專家，將父親留下的1,280萬遺產先後存到對方指定銀行戶口，及後一直未獲回報，才發覺被騙，報警求助。



警方稱，上周六（4日）接獲一名63歲男子報案，指早前於facebook認識一名女子，並發展網上情侶關係，對方聲稱自己為虛擬貨幣投資專家，並游說他投資虛擬貨幣。事主於去年12月29日至今年1月30日期間，共轉帳約1,200萬元至對方指定的16個銀行戶口。其後他未能取回款項，始懷疑受騙，遂向警方報案。事件中，事主共損失約1,280萬元。經初步調查，案件列作以欺騙手段取得財產，交由東區警區刑事調查隊第3隊跟進，暫未有人被捕。

據了解，受害人本身是投資經理，騙徒自稱是加密貨幣的投資專家，二人透過Whatsapp發展成為網絡情人。其後騙徒引誘事主於一虛假平台投資加密貨幣，事主將巨款轉帳至騙徒所提供的16個本地銀行及轉數快戶口作投資用途，後來欲提取利潤回報失敗。而被騙的金額是受害人父親留下的遺產。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第12條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。