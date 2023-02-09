廟街禁錮｜警拘主腦「廟街皇后」再搗一淫窟　設秘道通地舖無牌吧

警方昨日（8日）破獲一宗非法禁錮案，兩名泰籍女子被誘騙來港打工，卻遭禁錮在油麻地廟街，強迫提供性服務，兩人拒絕並暗中向泰國駐港總領事館求救，警方接報闖入單位救出事主，並拘捕一名50歲女子。

警方經調查後今日（9日）再拘捕一名有「廟街皇后」之稱的六旬女主腦，晚上再於廟街搗破一間賣淫場所，更發現場內設有一條秘道通往地舖無牌酒吧，兩名泰籍女子欲經地舖逃走時被捕。



警員於廟街113號1樓一間懷疑賣淫場所調查，發現秘道通往地舖一間士多內無牌酒吧。（陳傲淇攝）

警方西九龍總區重案組今早接手調查案件，並拘捕一名年約69歲的女主腦，消息指，女主腦有「廟街皇后」之稱，持有多個物業，相信控制多個賣淫場所。人員今晚於廟街一帶多個相關地點搜查，掩至廟街113號1樓一間懷疑賣淫場所，發現單位內女子拒絕開門，當人員準備爆門之際，發現原來淫窟內有一條秘道，可經樓梯到達地舖一間士多內無牌酒吧，兩名泰籍女子欲由地舖逃離，終被警員截獲拘捕。兩人持護照入境，報稱來港旅遊，涉嫌違反逗留條件被捕。

現場消息指，涉事賣淫場所內設有3間房，擺滿避孕套等物品，環境相當惡劣。而地舖士多門面不足100平方呎，以布簾遮蔽後方的無牌酒吧。警方正調查上址與昨日發生的禁錮案關係，將沿人口販賣方向調查，不排除有更多人被捕。

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昨日非法禁錮案中，兩名泰國籍女事主分別38歲及47歲，較早前在facebook認識一名年約60歲的本地女子，對方聲稱有工作機會可提供給她們，要求她們來港。兩女前日（7日）抵埗後由一名姓鄢50歲女子接待，帶到油麻地廟街一個單位。惟其後她們欲離開時卻被阻止，一名約40歲女子更要求她們接客提供性服務，兩名事主於是暗中致電泰國駐港領事館求救，再由對方報警。

昨日下午3時半左右，警方接報後在油麻地廟街尋到她們，幸沒有受傷，經調查後在附捕該名姓鄢女子涉嫌非法禁錮。案件交由油尖警區刑事調查隊第1隊跟進。