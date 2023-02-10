旺角唐樓單位　疑「尿袋」短路起火　35歲女子送院不治

旺角發生奪命火警，今日（10日）凌晨廣東道一個唐樓低層單位起火，冒出大量濃煙。消防員到場救出一名女住戶，她吸入濃煙昏迷送院，經搶救後不治。火警期間20名居民疏散，起火原因疑是外置充電器（俗稱尿袋）短路所致。



現場是廣東道925至927號一樓，凌晨2時55分單位冒出大量濃煙。消防員趕抵動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，於凌晨3時50分救熄，其間救出1名女住客，她吸入濃煙昏迷，由救護車送往廣華醫院搶救，延至凌晨4時25分不治。火警中，20名住客自行疏散，包括外籍人士。

警方經調查後稱，死者姓廖35歲，是起火單位的住戶，初步相信是一外置充電器短路引致火警，起火原因沒有可疑。

+ 6

據悉，女死者獨居1樓單位，面積約350呎。住2樓的林先生表示，事發時聞到陣陣燒焦味，四圍查看，赫見涉事1樓單位門罅滲出煙霧，遂立即報警。他指，消防員到場開門後，隨即有大量濃煙湧出，只是不見火舌。

有街坊指出，曾於起火單位發現其大門插有門匙及遺下一張疑似護士證件，也見過女事主間中帶同一名懷疑其女兒返家，但相信並不同住。

一名女子被救出時陷入昏迷，送院搶救後不治。

資料顯示，上址一列唐樓樓齡逾60年，部份已被收購，經翻新後命名為「歐薏居」，並改建成服務式住宅，一房或兩房間格，面積由270至332呎不等，主要出租予留學生、教授等外籍人士。

一名女子被救出時陷入昏迷，送院搶救後不治。

現場冒出大量濃煙，消防員在場救援。（黃江奇攝）