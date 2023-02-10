狄龍揸Benz旺角切線與巴士相撞　譚俊彥：僅輕微碰撞無受傷

資深演員兼金馬影帝狄龍，今早駕車在旺角亞皆老街切線時與巴士發生碰撞。幸只房車輕微損毀，狄龍和妻子陶敏明也沒有受傷。



事發於今日（10日）早上10時06分，狄龍駕駛平治房車沿亞皆老往旺角、同行還有妻子陶敏明。車子途經梭椏道交界時，疑切線時與鄰線新巴793線相撞。事件中無人受傷，僅平治左邊倒後鏡損毀，左邊車身輕微被刮花及撞凹。警方接報到場調查，案件列「交通意外無人受傷」。

狄龍身穿長袖衫、背心和牛仔褲，在場協助調查，妻子則穿着長裙，但迴避鏡頭。

中午《香港01》致電狄龍兒子譚俊彥，他證實事件，指爸爸今日駕車時，私家車倒後鏡與巴士發生輕微碰撞，指父母均無受傷，事件已處理完畢，多謝各界關心。

平治左邊倒後鏡及左邊車門輕微被括花，幸狄龍和陶敏明無恙。（讀者提供）

狄龍在場向警方提供資料。（讀者提供）

狄龍，本名譚富榮，自1968年入行起出演多套武俠片，為香港武俠片與功夫片資深男演員。他於1986年，憑藉飾演《英雄本色》中的宋子豪一角，獲得第23屆台灣電影金馬獎最佳男主角；及在2000年憑飾演《流星語》中的警官龍Sir，獲得第19屆香港電影金像獎最佳男配角。

狄龍獨子譚俊彥為無線電視男演員，於《萬千星輝頒獎典禮2021》憑台慶劇《換命真相》首奪「最佳男主角」獎。