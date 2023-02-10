01獨家片│上水水貨城鐵竇賭檔　兩黑幫合營　警趁開關搗破拘多人

過去三年疫情期間，因應旅客絕跡令水貨生意受阻，有黑幫趁機利用位於上水工廈及唐樓、過往用作水貨倉的單位，經營絕密地下賭檔，吸引不少水貨老闆前往耍樂，賭額每天上落百萬元。因封關期間賭檔保安嚴密，設閉路電視監察及「人肉睇水」，故外人難以進入，增加破獲難度。警方趁月初通關工廈人流增加，派員混入埋伏，今日凌晨成功搗破涉事非法賭檔，連同破獲上水區另一個賭檔，兩項行動共拘捕67男女，檢獲約50萬元賭款。



《香港01》獲得獨家片段，拍得賭檔內部情況，只見賭檯坐滿10多名賭客、擺放雀九等賭具，有人手持大疊「金牛」千元鈔票，另外數名荷官正忙於點數收錢。



《香港01》獲得獨家片段，拍得賭檔內部情況，只見賭檯坐滿10多名賭客、擺放雀九等賭具，有人手持大疊「金牛」千元鈔票，另外數名荷官正忙於點數收錢。

據了解，黑幫於上水劍橋廣場內一單位營運「鐵竇賭檔」，由「新義安」主理，由區內「地頭蟲」和勝和負責「睇場」，兩幫人馬合作經營賭檔，提供百家樂、麻雀牌九及暗寶等。消息指，涉事賭檔老闆人稱「均紅」及「豬記」，屬黑幫新義安背景，睇場則為和勝和成員「世文」，賭檔主要招待水貨生意東主、蛇頭等，因賭本大、抽佣多，一小時營業額可達200萬元，場所每日可抽佣數十萬元。

有消息人士透露，黑幫安排多人作「天文台」負責把風，警方曾派員到上址冚檔，惟有關人士搶先鳥獸散，場地外人稀少及監控嚴密，增加警方破案難度。現場所見，賭檔門外有多部閉路電視作監視，如有陌生人走近，單位內的「睇場」人士相信能及早知悉。

不過，隨着月初香港與內地通關，上水人流有所回升，大廈內的水貨客亦增加，大埔警區反三合會行動組探員趁機派員混入及埋伏，終成功破獲該個鐵竇賭檔。

大埔警區行動主任吳山河總督察交代案情表示，昨日（9日）突擊搜查上水新豐路一唐樓單位，發現16人正參與非法百家樂賭博，警方當場拘捕一名29歲男子，涉嫌「經營賭博場所」，另外15人年齡介乎25至69歲，涉嫌「賭博場所內賭博」。行動中，警方檢獲9.6萬元現金、9.6萬元面額籌碼、一張百家樂賭檯及賭具。案中部分人已被落案起訴，案件交由大埔反三合會行動組跟進。案件將於3月9日在粉嶺裁判法院提堂。

+ 2

另外，今日（10日）凌晨大埔警區反三合會及特別職務隊人員，突擊搜查上水新運路工廈一單位，單位內發現51人正進行「潮州暗寶」非法賭博活動，警方當場拘捕一名51歲姓何本地男子，涉嫌「經營賭博場所」；另30名本地男女及20名持雙程證人士，年齡介乎26至56歲，涉嫌「賭博場所內賭博」。警方檢獲46萬元現金、3張賭檯及一批賭具。被捕人士正被扣留調查。

場內其中一款叫「潮州暗寶」的賭具。

大埔總區刑事范偉豪總督察透露，涉事賭檔有黑社會背景，營運數月，估計每月收入有數十萬元，利潤可觀，吸引有關人士利用隱蔽性高的地方營運非法賭場。

警方重申，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，首次定罪，可被判處罰款3萬及監禁9個月。