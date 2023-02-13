大埔女子街頭遇劫　遭持刀漢推跌搶手袋受傷送院　警拘一男子

大埔發生街頭劫案，今（13日）早11時許，途人於大埔舊墟遊樂場，目擊一名持刀男子推跌一名女子，並用刀襲擊，同時企圖奪走她的手袋，於是即時報案求助。警方接報到場，遇襲的67歲女子的手及背受傷，清醒被送到醫院治理。持刀漢犯案於坑渠棄刀，期間傷及自己遺下大量血迹，在屋苑停車場外自行包紮之際被應召到場的警員制服。他涉嫌「行劫」被捕，因受傷流血亦被送到醫院治理。



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大埔舊墟遊樂場內血迹斑斑，警方封鎖現場調查搜證，並追隨血迹調查，於案發位置約100米外的海寶花園停車場發現有大量血迹。現場消息指，該名年約30歲的持刀男於遊樂場近太和路出口企圖打劫67歲的女事主，過程中利刀傷及女事主的手，並造成騷動，持刀男見狀慌忙逃走。他奔跑間右手持刀，誤傷自己的左手，流血遺下血迹，並棄刀於遊樂場內一個坑渠。由於左手受刀傷大量流血，他到海寶花園停車場外嘗試止血，包紮期間被到場的警員拘捕。

警方在遊樂場草叢等地搜索涉案刀具，在1個坑渠周圍發現有血迹，相信疑犯於該坑渠棄刀。另外，警員在棄刀坑渠不遠處的安慈路搜獲30元現金，分別為1張10元面鈔及1張20元面鈔，不知屬於疑犯還是遇劫女子。