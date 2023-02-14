梨木樹電單車外賣員撼的士身亡　66歲的士司機涉危駕被捕

葵涌梨木樹發生奪命交通意外，今日（14日）早上6時51分，1輛電單車在和宜合道308號對開收掣不及，猛撞的士左邊車頭，42歲巴基斯坦籍鐵騎士飛墮地上，頭盔飛脫，重創昏迷被送往仁濟醫院搶救，惜告不治；六旬的士司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。



現場消息稱，的士沿和宜合道往沙田方向行駛，至童軍中心對開，扭右橫越對頭線入麗梨花街；此時，電單車沿和宜合道反方向駛至，收掣不及猛撼的士左前方，再墮地重傷。現場遺下1個foodpanda的外賣袋，相信鐵騎士為外賣員。的士左邊車頭玻璃碎裂，車門凹陷，的士司機姓林66歲，涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。車主事後到現場協助調查。



死者42歲為巴基斯坦籍，持本港身份證，於上午7時28被證實死亡。《香港01》正向foodpanda查詢事件。

警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電36611330或36611348與調查人員聯絡

運輸署宣佈因交通意外，和宜合道往城門隧道方向近梨木樹消防局的部份行車線現已封閉。 駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。

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