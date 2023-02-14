60歲公務員甫退休墮虛擬貨幣投資騙案　遭女網友呃逾1400萬元

上月退休的男前公務員，去年經社交網站facebook認識1名自稱來自新加坡、任職資訊科技技術員的女子。二人轉在WhatsApp繼續聯絡，女方聲稱有內幕消息，游說男事主投資虛擬貨幣。男事主先後51次轉帳共約1434萬元至對方指定的35個銀行戶口。惟有關網上投資平台其後被關閉，女網友更封鎖其facebook和WhatsApp，男事主始感受騙，於是報警求助。



男事主60歲，上月退休，退休前任職公務員。他去年7月在facebook收到朋友邀請，對方自稱是新加坡資訊科技技術員，並有投資加密貨幣的內幕消息，確保投資回報豐厚。二人後來轉用Whatsapp繼續對話，女網友引示男事主於1個虛假投資交易網站，開設帳戶投資加密貨幣。男事主於2022年7月30日至2022年12月31日期間，先後進行51次匯款，轉帳到騙徒所提供的35個銀行賬戶，總共涉及金額為港幣約1434萬元。

直至今年1月，男事主嘗試登入網站時，發現自己的戶口被凍結，更要求他繳交行政費才能取回。他沒有理會，但本月再次連結網站時發現該網已經停止運作，加上女網友已從facebook及Whatsapp封鎖他，他感到受騙於是報警求助。

警方經初步調查，案件列作以欺騙手段取得財產，交由邊界警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第12條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。