梨木樹電單車外賣員撼的士身亡　foodpanda：已即時安排援助金

葵涌梨木樹今（14日）早發生奪命車禍，1名巴基斯坦籍外賣電單車手在和宜合道收掣不及，攔腰撞向1輛轉右駛入小路的的士後身亡。外賣平台foodpanda證實死者為該公司的外賣員，表示死者當時正準備上線，屬值更時間前1小時內，並在保險涵蓋範圍以內，已即時安排額外援助金，並到訪醫院向其家屬親友提供適切的支援。



事發於今早6時51分，1輛的士沿和宜合道往沙田方向行駛，至童軍中心對開，扭右橫越對面線進入麗梨花街；此時，電單車沿和宜合道反方向駛至，收掣不及猛撼的士左前方，再墮地重傷，送院後身亡。66歲姓林的士司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

foodpanda證實巴基斯坦籍死者為其公司的外賣員，對意外深表遺憾，並對死者家屬致以最深切的慰問。獲悉意外後，foodpanda透過送遞團隊大使提供的資料及內部系統確認送遞員身份，聯繫該送遞員的緊急聯絡人，並到訪醫院及積極向其家屬親友提供適切的支援和即時經濟協助。

foodpanda指事發時，該送遞員正準備上線，屬值更時間前1小時內並在保險涵蓋範圍以內。公司會即時安排由foodpanda提供的額外援助金並同時與保險公司跟進事件。

foodpanda強調送遞員的安全至為重要，因此foodpanda香港為每位送遞員免費提供團體意外人身保險，同時設有機制為意外身故的送遞員家屬提供一筆緊急喪葬援助金，以及額外身故援助金和後事安排。保險細節已於2月1日開始升級，包括延長保障時段以涵蓋值更時間前後1小時、「意外死亡及永久完全或部份傷殘」的最高賠償額由36萬港元增加至50萬港元等，盼能為送遞團隊帶來更全面的保障。

警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電36611330或36611348與調查人員聯絡。

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