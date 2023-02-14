柴灣71歲地盤工墮12米亡　家人憶述死者生前怕悶拒退休

柴灣新廈街連接歌連臣角道骨灰安置所的電梯工程今日（14日）發生奪命工業意外，一名71歲姓鄭老翁協助搬運大型物件期間，由12米高工作平台墮下，送院不治。

《香港01》記者前往死者位於屯門寓所了解，其家人表示，鄭翁在上一間公司工作多年，數年前轉往另一間公司，直至出事一刻。鄭翁擔任顧問一職，不用搬搬抬抬，負責「睇位」和安排工友工作。雖然他已屆古稀，但因生性怕悶，所以不肯退休。涉事公司承諾負責全部損失和賠償，家人暫時毋須協助，並感謝外界關心。



死者家屬到醫院了解情況。（黃偉民攝）

現場消息指，死者在涉事地盤開工僅數日，事發時他協助搬運大型物件，失足從12米高平台墮下。警方經調查後，將案件列作「工業意外」跟進，死者家屬到醫院了解情況。

工業傷亡權益會表示對意外感難過，職員已趕赴醫院並接觸到死者家屬，將繼續跟進及提供適切協助。勞工處正調查今日（14日）上午在柴灣發生的一宗致命工作意外，意外中一名男子死亡。勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

翻查資料，政府斥資逾7.9億元，於柴灣歌連臣角道興建骨灰安置所大樓，提供2.5萬個骨灰龕位，並興建自動扶手電梯，連接歌連臣角道骨灰安置所及柴灣新廈街。