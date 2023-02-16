車cam直擊｜城巴上環西港城外疑衝燈　撞七人車後繼續駛離

一輛5B路線城巴，昨（15日）下午1時許在上環西港城對開，與一輛七人車相撞，巴士之後不顧而去，在1公里外的中環皇后像廣場巴士站被尋獲。今日（16日）網上流傳事發片段，揭發涉案城巴當時疑衝燈駛過現場T字路口，七人車被撞至右轉逾90度，惟城巴事發後仍未有停下繼續駛離。



網上流傳車cam片段顯示，捱撞白色七人車當時由摩利臣街駛出，準備左轉入干諾道西，其時前方已有多輛車以同一路線行駛。當七人車駛至摩利臣街和干諾道西交界時，涉事城巴突由干諾道西駛至，疑衝紅燈撞向七人車，七人車被撞至整輛轉向，車身嚴重損毁。城巴撞車後車頭泵把甩脫，惟仍未有停車，繼續行駛。

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事發在昨日（15日）下午1時11分，一輛由堅尼地城開往銅鑼灣大球場的城巴5B線，駛至德輔道中323號西港城對開與一輛七人車相撞，但巴士沒有停下，轉彎駛至約300米外的德輔道中永安中心巴士站落客後繼續開行，有巴士乘客致電報警。

救援人員到場，七人車司機及3名乘客受輕傷，送瑪麗醫院治理。警方隨後在1公里外的中環皇后像廣場巴士站找到涉事巴士，巴士車頭嚴重損毀，擋風玻璃碎裂，60歲姓廖的車長在場接受調查。警方表示，案件現列作「交通意外有人受傷—肇事後不顧而去」，暫時未有人被捕。

涉事車長在巴士上接受警員查問。（黃偉民攝）

涉事司機已即時停職 城巴向乘客致歉

城巴發言人昨回覆查詢表示， 一輛由堅尼地城開往香港大球場的5B號線巴士，昨午約1時駛至西港城對開與一輛七人車碰撞，車長將巴士駛至遮打道皇后像廣場後停車，再聯絡控制中心。涉事車長過去兩日均有執行駕駛職務，意外為昨日第三轉車。



城巴表示高度重視是次交通事故，向傷者致以深切慰問，並向所有受影響乘客致歉。城巴已即時暫停該車長駕駛職務，並會全力配合警方調查。根據城巴《車長手冊》，在遇到涉及有人受傷或車輛嚴重損毀的交通意外時，車長應立即將車輛停於肇事地點，不得移動車輛。