上環3歲男童疑獨留在家墮樓受傷　25歲母涉虐兒被捕

繼前日一名3歲女童在觀塘親戚家墮樓斃命後，今日（21日）又發生幼童墮樓事件。上午8時11分，警方接獲報案指一名3歲男童由1樓走廊墮下，倒卧在上環干諾道西62號時代商業大廈對開地下。救護員到場時男童清醒，由母親陪同被送往瑪麗醫院治理。警方調查事件後，以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略拘捕25歲菲律賓母親。



現場消息指，涉事1樓單位為劏房戶。男童姓陳，父親不在港，母親菲律賓籍。事發時母親湊長子上學，疑將幼子獨留在家，其間他離開單位走到走廊，未幾在走廊盡頭的窗墮下。現場窗戶推開，不見有窗花，地面有一把玩具槍和少量血迹。

對面大廈保安員稱，他聽到叫聲，望過去見到男童已經倒地，一名外籍女途人行經馬上趨前查看及安慰，另一名途人則代為報警。此時，男童母親從外回來，赫見兒子受傷倒地，馬上陪怑在旁。男童嘴角流血，送院時驚魂未定，小手一直捉着媽媽，其後由救護員推入急症室時，亦一直拉着救護員的手不放開。

男童在救護車上一直拖着媽媽。（翁鈺輝攝）

男童嘴角流血，送院時驚魂未定，小手捉着救護員的手不放開。（翁鈺輝攝）

男童菲律賓籍母親涉虐兒被捕。（翁鈺輝攝）

男童送院時清醒。（翁鈺輝攝）

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前日（19日）傍晚6時許，一名3歲女童在觀塘協和街301號華峰園高處墮下，昏迷送院，搶救不治。據了解，事發單位為女童12歲表姐的住所，女童偕6歲胞姐到上址玩耍。事發時兩姊妹與表姐於床上玩耍，女童靠向沒有窗花及未有鎖上的窗戶，隨即跌出窗外及墮樓，不幸身亡。警方將案件列作「有人從高處墮下」處理，稍後安排驗屍確定死因。