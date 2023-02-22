網片直擊｜葵涌私煙車遇截險逃脫　探員喝拍片者：警察做嘢！走開

葵涌發生可疑車輛遇查企圖逃走事件。21日晚上，網上瘋傳一段僅32秒的短片，可見現場為葵盛西邨第7座對開的邨路，當時一輛黑色私家車，被3名相信是便衣警員的男子，企圖打開司機門。惟司機將門關上並踩油開車，3名男子隨即徒步追上，但片段中有聲音大叫「唔好追、唔好追!」該車沿邨路擬駛離葵盛西邨，惟前將50米至停車場閘口前，疑因有其他車阻礙，被迫停下。



片段可見拍片者亦沿行人路追上前，並在欄杆前停下繼續拍攝。此時，片段中傳來一聲巨響，未知是否扑窗所致。同時有另外3名便衣男子趨近可疑私家車協助，其中兩人打開司機門，另一人則指向拍片者，大聲喝道：「警察做嘢，走開!」拍片者只好將鏡頭垂下，離開現場，畫面同時可見有其他街坊圍觀。

片段未有提及事發日期時間，但可見為日間拍攝。《香港01》正向警察公共關係部查詢事件詳情。

另據網上社群「葵盛社區事務關注組 Kwai Shing Community Affairs ConcernGroup」私的圖片顯示，相信該車輛當時運載一批未完稅香煙。事後大批警員到場調查，該批私煙則被擱在地上待查。

圖片來源：FB「葵盛社區事務關注組 Kwai Shing Community Affairs ConcernGroup」

數名探員徒步追截逃走的可疑車，場面驚險。（網上影片截圖）