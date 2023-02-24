黑幫滲「傳說」「食雞」手遊　招攬收數少年兵　警拘11人最細12歲

有黑幫集團利用青少年「搵快錢」心態，在熱門手機遊戲《絕地求生》（俗稱「食雞」）及《傳說對決》內物色人選，利誘對方做「淋紅油」及「貼街招」等非法收債活動。警方經深入調查後，前日（22日）拘捕11人，包括集團主腦、骨幹及行動組成員，年齡最細只有12歲，被捕人涉嫌「刑事毀壞」，涉及收債金額約400萬元。



灣仔警區刑事總督察何兆東講解案情指，警方根據早前一宗案件的後續調查，發現有黑社會利用青少年進行非法收債等違法行為，於是鎖定目標展開深入追查。該集團架構分明，集團主腦及骨幹成員均有黑幫背景，兩名主腦定時下放收債行動的清單給3名骨幹成員，再由他們安排6人，前往目標地點淋油及貼街貼追數。

6名「行動組」成員中有4人未成年，都是透過《絕地求生》及《傳說對決》等熱門的手機遊戲認識，相約吃喝玩樂，建立信任後，再以金錢利誘他們參與犯罪活動。其中年紀最小的成員只得12歲，他收取500元淋油。

何兆東續稱，該集團分工清晰，一名14歲的骨幹成員負責後勤支援，提供衣服、紅油及街招等收債用工具；一名18歲少女則擔任行動監督，指導「行動組」成員如何收債，並會於事後到場拍照作證；另一名20歲的骨幹確認任務完成後，會在網上支付酬金，每宗酬金由500至800元不等，視乎位置及難度等因素。

團夥會於熱門的電話遊戲結識青少年，包括《絕地求生》及《傳說對決》等。

案件中11名被捕人仍在扣查中，其中3人暫控一項「刑事毀壞罪」。初步調查顯示，他們涉嫌與2022年11月至今年1月在全港各區發生的17宗刑事毀壞案件有關，涉及收債金額約400萬元。警方呼籲青少年切勿為賺取快錢而參與收債活動，淪為不法分子的工具，如被人招攬進行不法行為，應立即拒絕及向警方舉報。家長亦應多關心子女，以免子女與不良分子為伍。