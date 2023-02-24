加煙草稅後翌日　海關油麻地截躉船檢2,650萬支私煙　拘4男子

前日出爐的財政預算案中，煙草稅增加逾3成，走私香煙活動恐再度活躍。海關昨日（23日）採取反私煙行動，在油麻地卸貨區海域，截獲一艘載有兩個貨櫃的躉船，並在船上檢獲約2,650萬支懷疑私煙，估計市值約8,900萬元，應課稅值約6,600萬元。行動中海關人員拘捕4名涉案男子，年齡介乎38歲至52歲。



海關登上躉船後，發現其中一隻貨櫃編號為無效，內藏有大量不同牌子私煙。（蔡正邦攝）

躉船船長未能提供載貨倉單 貨櫃編號為無效引起懷疑

海域行動組高級督察楊家軒表示，昨日（23日）海關根據風險管理數據分析評估，留意到一艘載有兩個45呎貨櫃的躉船涉嫌進行走私活動，目的地為油麻地卸貨區。人員隨即採取行動，並於同日上午10時 ，在油麻地卸貨區對開海域，將該艘躉船截停作出檢查。

海關人員登上躉船後，留意到數處可疑地方，船員面對查問時含糊其詞，躉船船長亦未能提供任何載貨倉單，以及寄貨人、收貨人、地址、貨物資料。人員進一步調查後，發現其中一隻貨櫃編號為無效，打開貨櫃後，發現內載有大量不同牌子，懷疑未完稅香煙，隨即拘捕拖船連同躉船上4名香港船員（年齡介乎38至52歲）。

海關港口及海域調查組高級督察鄧家駿（左）及海域行動組高級督察楊家軒（右）交代案件。（蔡正邦攝）

為加煙草稅後首宗偵破案件 檢獲私煙市值達$8900萬

海關港口及海域科海域調查組高級督察鄧家駿指，檢獲香煙的數量達2600萬支，市值為8900萬元，應課稅值高達6600萬。他又解釋，不法分子往往採取魚目混珠的方式，將違禁品掩飾成一般正常貨物，嘗試經水路偷運本港。而案中躉船上只載有兩隻貨櫃，根據對海上物流的認知，一般躉船大多運載數十隻貨櫃，只載兩隻貨櫃並不符合經濟效益，因此引起海關懷疑。

財政司司長陳茂波前日（22日）公布新一份財政預算案，其中煙草稅由每包38.12元，加至50.12元，大增逾3成；以62元的香煙計，新價為每包74元。海關目前暫時未見海上走私香煙有上升趨勢，惟會繼續採取情報主導風險管理方式，從不同層面全方位打擊走私活動，包括全天候監察，加強情報蒐集，密切留意走私行為。

海關提醒市民，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年，市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。