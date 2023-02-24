集團盜信用卡資料 綁定電子銀包消費$15萬 5骨幹落網最細14歲
撰文：陳傲淇 陳浩然
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油尖警區在1月至2月期間，接獲超過20宗信用卡資料被盗的案件。賊人在未經授權下，取得受害者信用卡資料，再綁定信用卡到手機電子銀包，再將手機分發給「買手」，到港九新界不同商店消費，涉及款項共約15萬港元，牽涉64張被盜用的信用卡。警方昨日 （23日）成功拘捕5名骨幹成員，其中包括14歲女童。
警方油尖警區情報組督察張美欣指，賊人在未經授權下，取得受害者信用卡資料，再綁定信用卡到手機電子銀包。成功綁定後，便會到商舖以快速支付方式購物，每張被盜信用卡交易金額達幾千元至幾萬元不等。由於受害人無遺失信用卡實體卡，往往在被盗用後才發現報案。行動中，警方檢獲3個總值約5萬3千元的手袋及22部手提電話，懷疑與案有關。
油尖警區刑事部翻查大量閉路電視，成功鎖定5名集團骨幹成員，於昨日進行拘捕行動。探員先在尖沙咀商舖進行埋伏，並以「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」罪拘捕3名買手，分別一名26歲中國籍男子、一名14歲女童及一名持有馬來西亞護照的27歲女子。警方經過情報分析，成功鎖定犯罪集團交收地點，在沙田區再拘捕兩名中國籍男子，年齡分別25及27歲。
重案組第三隊主管督察姜蘊純指，犯罪集團利用社交平台，以搵快錢作招徠，吸引年青人及非本地居民，來港作「買手」，以盗取得來的信用卡，到不同商店購物，從中獲利。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。警方呼籲，市民應留意信用卡有否出現可疑交易，及要求一次性驗證碼的短訊。商店亦應提高警覺，小心騙徒會以旅客身分掩飾。