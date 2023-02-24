集團盜信用卡資料　綁定電子銀包消費$15萬　5骨幹落網最細14歲

油尖警區在1月至2月期間，接獲超過20宗信用卡資料被盗的案件。賊人在未經授權下，取得受害者信用卡資料，再綁定信用卡到手機電子銀包，再將手機分發給「買手」，到港九新界不同商店消費，涉及款項共約15萬港元，牽涉64張被盜用的信用卡。警方昨日 （23日）成功拘捕5名骨幹成員，其中包括14歲女童。



集犯罪團牽涉超過20宗案件，盜取64張信用卡。（陳浩然攝）

警方油尖警區情報組督察張美欣指，賊人在未經授權下，取得受害者信用卡資料，再綁定信用卡到手機電子銀包。成功綁定後，便會到商舖以快速支付方式購物，每張被盜信用卡交易金額達幾千元至幾萬元不等。由於受害人無遺失信用卡實體卡，往往在被盗用後才發現報案。行動中，警方檢獲3個總值約5萬3千元的手袋及22部手提電話，懷疑與案有關。

油尖警區刑事部翻查大量閉路電視，成功鎖定5名集團骨幹成員，於昨日進行拘捕行動。探員先在尖沙咀商舖進行埋伏，並以「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」罪拘捕3名買手，分別一名26歲中國籍男子、一名14歲女童及一名持有馬來西亞護照的27歲女子。警方經過情報分析，成功鎖定犯罪集團交收地點，在沙田區再拘捕兩名中國籍男子，年齡分別25及27歲。

警方油尖警區情報組督察張美欣及重案組第三隊主管督察姜蘊純交代案情。（陳浩然攝）

重案組第三隊主管督察姜蘊純指，犯罪集團利用社交平台，以搵快錢作招徠，吸引年青人及非本地居民，來港作「買手」，以盗取得來的信用卡，到不同商店購物，從中獲利。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。警方呼籲，市民應留意信用卡有否出現可疑交易，及要求一次性驗證碼的短訊。商店亦應提高警覺，小心騙徒會以旅客身分掩飾。