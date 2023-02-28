快遞運動鞋包裹藏毒　海關順藤摸瓜拘45歲收貨男　共檢$58萬毒品

海關上周六（25日）和昨日（27日）在深圳灣管制站和深水埗檢獲約1公斤懷疑氯胺酮、約1克懷疑搖頭丸及約1克懷疑冰毒，估計市值共約58萬元，拘捕一名男子。



海關在行動中檢獲約1公斤懷疑氯胺酮、約1克懷疑搖頭丸及約1克懷疑冰毒，估計市值約58萬元。

上周六（25日），海關在深圳灣管制站檢查一個由意大利經內地抵港並報稱為運動鞋的快遞包裹，關員經檢驗後在兩對滾軸溜冰鞋的鞋籠，發現該批懷疑氯胺酮和懷疑搖頭丸，於是關員昨日（27日）展開監控遞送行動，在深水埗拘捕一名45歲懷疑涉案男子，其後關員前往被捕男子位於同區的住宅單位搜查，並在單位內再檢獲約1克懷疑冰毒，案件仍在調查中。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁，市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。