網售冒牌Gucci、Chanel等化妝品及香水　海關拘一女檢1,800件貨

貴價化妝品、 香水和電器一向有價有市，有不法分子覷準「商機」，在網上平台以「超低價」售賣模仿Chanel、Dior、Gucci、LV和Tiffany & Co.等相關冒牌貨，售價低至正貨兩成，海關派員「放蛇」，檢獲1,800件冒牌貨，估計市值約33萬元，拘捕一名女子。



海關「放蛇」檢獲1,800件冒牌貨，模仿Chanel、Dior、Gucci、LV和Tiffany & Co.等多個品牌，估計市值約33萬元，拘捕一名女子。

據了解，該批冒牌化妝品、 香水和電器涵蓋多個品牌，包括Chanel、Dior、Gucci和Tiffany & Co.，模仿正貨外觀設計和註冊商標，但包裝盒和樽身印刷粗糙，售價由300元至600元不等，是正貨售價的兩至三成，品質安全成疑，至於風筒等電器，售價由1500元至1800元不等，是正貨售價的四成，全部放在元朗一個大約500呎貨倉內。

海關版權及商標調查科署理高級調查主任伍家傑交代案情指，海關早前接獲舉報，指有人在網上社交平台開設網店，售賣懷疑冒牌化妝品、香水和電器，其後關員喬裝顧客進行網上試購，經深入調查及在商標持有人的協助下，昨日採取執法行動，突擊搜查元朗一個工廈單位，在單位內檢獲1,800件懷疑冒牌物品，估計市值約33萬元，並拘捕一名25歲懷疑涉案女子，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕，海關亦正追查涉案貨品的來源，並會將樣本送往政府化驗所作測試，以確定其安全性。

伍家傑呼籲消費者應光顧信譽良好的店鋪或網店，避免與可疑的網店進行交 易，如對貨品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢，海關一直致力保障消費者權益，並不時在市場及網上巡查，海關亦會利用大數據系統進行風險評估和分析，以確定網店是否符合《商品說明條例》的規定，加強保障消費者在網上購物的權益。

根據《條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪最高可被判罰款50萬元及監禁5年，市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶(crimereport@customs.gov.hk)舉報懷疑侵權活動。