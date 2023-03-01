白田邨58歲女子持刀及貓屍走廊徘徊　涉屠宰貓隻作食物被捕

今日（1日）早上9時49分，石硤尾白田邨健田樓一名街坊報案，指一名女子手持利器及染血的貓屍在走廊徘徊。警員到場找到目標單位，但女子一度拒絕開門，經警誡開門後，證實單位內有一隻貓屍和一把刀，懷疑她殺貓，以涉嫌「屠宰狗隻或貓隻作食物」將該名58歲姓張女子拘捕，並檢走兩袋物件，包括一個黃色的膠盆。稍後愛護動物協會人員到場，用膠袋袋走貓屍。

消息指，警員到場時，於單位廁所門外發現該個黃色膠盆內，有一隻貓屍及一把刀，並發現貓屍全身無毛及浸在水內，初步檢查無表面傷痕。女疑犯為一名獨居人士，報稱有精神病紀錄。



愛護動物協會回覆指，貓屍為一隻雌性本地短毛貓，遺體現暫存愛協中心，等待傳送往漁農自然護理署化驗所解剖以確定死因。

警方表示，早上9時49分，接獲其他住戶報案，指涉案女子懷疑手持利器進入深水埗白田邨健田樓一個單位，該利器上疑有動物毛髮，懷疑該單位內有動物被涉案女子不恰當對待，警員接報到場，在該單位廁所內發現一具貓隻屍體，屍體旁邊放有一把長約32厘米的刀，經初步調查後，懷疑涉案女子早前在深水埗檢取該貓隻屍體，打算帶回上址食用，涉嫌「屠宰狗隻或貓隻作食物」被捕，現正被扣留調查。案件交由深水埗警區刑事調查隊第五隊跟進。該貓隻屍體則由相關機構人員撿走。