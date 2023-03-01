天水圍鍾屋村虐鴿案　生擒拔毛再以橡筋紮翼　警拘65歲男

facebook專頁「香港救援鳩鴿及雀鳥」早前分享市民提供的相片，指上周四（23日）下午4時許，一名男子在天水圍輕鐵鍾屋村站對開一個休憩處涉嫌用菜吸引一隻鴿鳥，再將牠生擒拔毛，並用橡筋紮住鴿鳥翅膀，懷疑對方有不軌企圖，熱心市民拍照和報警求助，男子才棄鴿逃走。

警方經調查後，今日（3月1日）以涉嫌「殘酷對待動物」罪名在屯門區拘捕一名65歲姓黎本地男子，案件交由元朗警區刑事調查隊第六隊（動物專案隊）跟進。



網上流傳一名男子在鐘屋村輕鐵站對開用菜吸引一隻鴿鳥，再將牠生擒拔毛，並用橡筋扎紮住鴿鳥翅膀，懷疑有不軌企圖。（facebook專頁「香港救援鳩鴿及雀鳥」）

揭發今次虐鴿事件的陳太向《香港01》表示，感謝傳媒報導和警方拘捕行動，希望各界愛惜動物，切勿再發生同類事件。

警方表示，上周四（23日）下午約4時22分接獲一名女子報案，指在天水圍鍾屋村輕鐵站附近發現一名男子手握及觸摸一隻白鴿，並把該隻白鴿掉進草叢，報案人亦發現上址地上有大量羽毛，而該隻白鴿身上有部分羽毛被拔除，雙翼亦被橡筋綑綁，懷疑白鴿被不恰當對待，警員接報到場初步了解，相信有人蓄意殘害對待動物。經深入調查後今日（3月1日）晚上約7時15分在屯門區拘捕一名65歲姓黎本地男子，涉嫌「殘酷對待動物」罪名，案件現交由元朗警區刑事調查隊第六隊（動物專案隊）跟進，被捕人現正被扣留調查。