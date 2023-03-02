海關拘3人起獲1,400萬元私煙　揭租旺角空置店舖作私煙倉

海關於旺角雅蘭里破獲一個私煙儲存倉，起獲約370萬支未完稅香煙，市值約1,400萬元，總共拘捕3人，同時扣查一輛私家車。



海關稅收罪案調查科高級調查主任黃永源表示，關員於3月1日晚上9時左右，在旺角一帶進行反私煙行動，發現1男1女行蹤可疑，突然打開一間店舖的捲閘，進入後再關上閘門。海關人員發現，隨後一輛私家車停泊在上址店舖門外，司機在車尾搬出一箱箱貨物進入店內。關員上前截查，分別在車內和店舖內起獲懷疑未完稅香煙。關員隨即將該對男女及男司機拘捕，並扣查涉案私家車。

黃永源指，私煙集團在旺角區較為偏僻的內街，租用空置舖位作為儲存倉，並在夜晚運貨，估計用意是避開海關執法。初步得悉，涉案店舖約400呎，相信私煙供應油尖旺區。

就現場所見，該店舖前身為車房，現時內裡已無任何車房工具。至於儲存倉運作多久、來貨源頭等，則仍有待調查。

海關表示，昨日（1日）在旺角搗破一個懷疑私煙貯存倉庫，於該處和一輛懷疑涉案的私家車上，檢獲約370萬支懷疑私煙，估計市值約1,400萬元，應課稅值約920萬元，關員昨晚在旺角進行反私煙行動，於一間店鋪和一輛停泊於店鋪外的私家車上檢獲該批懷疑私煙，拘捕懷疑涉案的2男1女，年齡介乎44歲至53歲，3名被捕人士將被落案控以「處理應課稅品條例適用的貨品」罪，明日（3日）在西九龍裁判法院提堂，海關相信是次行動已成功堵截油尖旺區的私煙供應，會繼續追查私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。

海關亦會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。強調買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年，市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。