海關機場破2宗空運毒品案　揭膠樽藏130公斤鴉片　20年來最大宗

海關在赤鱲角機場先後破獲兩宗空運毒品案，檢獲130公斤懷疑鴉片及16公斤K仔（氯胺酮），總值約2,480萬元。其中偷運鴉片入境較為罕有，這是海關20年來破獲最大宗的鴉片案。



巴基斯坦抵港貨品藏130公斤鴉片

上月3日，海關根據風險管理，抽查一件由巴基斯坦到港、報稱為草本產品的貨物，揭發其中6個紙箱內的5,600個膠樽，藏有130公斤懷疑鴉片。人員經跟進調查後，相信販毒集團利用存倉公司作為收件地址，再透過通訊程式委託本地物流公司提貨，並轉運至內地。其間歹徒毋須現身，以逃避追查。

不過，販毒集團因為沒有提供相關貨物資料予物流公司而取消委託，及後被海關扣查，販毒集團一度冒認付貨人，向執法部門發送電郵申請取回貨物，最終被海關悉破。

比利時空運郵包發現16公斤K仔

另外，海關在去年11月9日，抽查一件由比利時到港，報稱為電線的空運郵包，X光影像下有可疑，收件地址亦不齊全，加上由比利時入口電線較為罕見，惹起懷疑。人員拆開包裹檢查，在電線圈捲筒軸內發現16公斤懷疑K仔。

兩批毒品總共市值2,480萬港元，兩宗案件暫時未有人被捕，海關正跟進有關案件。