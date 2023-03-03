「佛跳牆騙案」變招　家俬店接學校代訂要求失10萬元

去年肆虐本港的「代訂佛跳牆騙案」出現變奏版本，今次受害的是一間家俬店。警方昨（2日）接獲一家俬店負責人報案，稱懷疑有騙徒假冒學校職員，訛稱需要訂購大量家俬，更表示已落訂10萬元，並提供偽造轉帳紀錄，要求店方向指定供應商代為付款訂購家俬。

家俬店付款後即與騙徒及供應商失去聯絡，負責人懷疑受騙遂報警。警方將案列作以欺騙手段取得財產，由深水埗警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有有人被捕。



今次案件與去年的「代訂佛跳牆騙案」相似，去年6月至7月期間，有騙徒假扮學校或公司職員，訛稱向食店訂購大量飯盒，其後提供假入數紙以博取食店信任。騙徒其後會向食店表示希望訂購昂費食物，例如「佛跳牆」等，當食店負責人表示沒有相關食材時，騙徒會提出食店可向指定供應商訂購食材，惟食店付款後即與對方失聯。當時5宗騙案涉款32萬元，警方其後拘捕一名涉案無業女子，並追緝其他疑犯。

警方提醒店舖勿輕易墊付貨款；若接獲自稱學校職員或教師來電，可從教育局網頁搜尋該學校聯絡電話直接查詢；如接獲以支票方式存款，應留意「可用餘額」有否增加，切勿單憑「入數紙」和「戶口賬面結餘」等視為成功轉帳。市民如有懷疑，可致電「防騙易18222」熱線查詢。