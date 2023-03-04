女工會遊行料百人出席須符國安法　消息指有網民號召參加

香港婦女勞工協會（女工會）因應三八婦女節，擬於明天（5日）在香港區爭取婦女權益保障、消除歧視偏見遊行，已於周四（2日）獲批不反對通知書。活動將於當日早上11點在灣仔修頓球場外集合，再遊行至政府總部，活動內容包括由不同處境的婦女發聲，以及向當局遞信。活動主辦方預計指有100人出席，主辦方亦須確保遊行符合《香港國安法》。有消息指，近日有網民號召他人出席活動，令活動存在一定風險。



遊行須符國安法 若預料人數增須通知警方

今次的遊行為撤銷限聚令後，首個獲批「不反對通知書」的爭取權益遊行。根據警方上載的不反對通知書列明，主辦方須確保遊行符合《香港國安法》，以及確保遊行不會構成不利國家安全的情況。不反對通知書亦列明，警方會按獲通知的參與人數調派人手，若預料參與人數有可能大幅增加或減少，須立刻通知警方。

消息指，有人在網上號召及動員公眾人士參與遊行，當中不乏激進言論，例如有人曾於網上帖文稱「屠龍小隊歸位」。消息估計，出席人數有機會超過警方批准的100人，擔心遊行或會被騎劫，令活動存在一定風險。

禁蒙面法戴口罩現爭議 湯家驊：戴罩現非法場合惹嫌疑

此外，今次遊行亦引起蒙面法戴口罩的爭議，早前女工會總幹事胡美蓮在電台節目表示，與警方商討遊行安排至批出不反對通知書期間，都沒談及《禁蒙面法》，她會向警方要求釐清遊行期間能否佩戴口罩，但強調「唔自己列紅線，呢個係我哋權利」。她指今次遊行是建基於合法之上，現時市民外出都可選擇戴不戴口罩，也希望遊行隊伍上的參與人士屆時都可選擇戴或不戴口罩。

不過，行政會議成員、資深大律師湯家驊則警告，普通市民戴口罩時，出現在可能有非法行為現場的話，「我覺得你會招惹檢控嫌疑，與人無尤。」他又指條例的精神是防止有人透過戴口罩去犯法，估計警方看情況執法，如有機會出現非法行為或變非法集會，警方就會嚴厲執法，促市民不可以埋怨警方。

女工會於Facebook帖文介紹遊行目的，指婦女節是發聲和團結的日子，每年三八既是紀念百多年前婦女走上街頭爭取權益，也是婦女團結發聲的日子。而今日香港的婦女處境每況越下，因此女工會申請遊行和集會，希望藉著婦女節，大家可為改善生活處境、促進權益保障而團結發聲。另外，女工會亦於宣傳單張上標示如要查詢或報名，可致電聯絡。