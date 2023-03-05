北角車禍｜84歲翁駕的士衝落斜路釀5傷　有人稱煞車失靈警查原因

北角今日（5日）發生嚴重交通意外，一輛市區的士沿炮台山道落斜時，有人報稱煞車失靈，在紅燈位前未能停車，「打保齡」般撞向3名正在過路的途人，導致2人昏迷；8４歲的士司機及男乘客亦報稱受傷需送院，事故共導致5人受傷。的士橫越英皇道後撞向交通燈後才停下，警方正調查車禍原因。



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5名傷者中，84歲姓倪的士司機胸口疼痛，接受酒精測試，結果證實零度，清醒被送往律敦治醫院，經治理後已經出院，48歲姓Singh非華裔女途人和59歲姓朱女途人同樣頭部受傷陷入昏迷，經搶救後情況危殆，另一名48歲外籍女途人右手擦損，43歲菲律賓籍姓莊的士男乘客則右腿擦損清醒，4人先後送往東區醫院救治。

據了解，的士較早前沿炮台山道落斜向英皇道方向行駛，在到達炮台山道及英皇道交界時，有人報稱發現車輛發動機出現問題，並且無法控制剎車，的士撞上交通燈和撞倒3名行人，並由其他經過上址的途人報警。警察和救護員到場，將全部傷者送往醫院治理，案件交由港島總區交通部特別調查隊跟進。

警方表示，接獲多人報案，指一輛的士沿炮台山道北行往大強街方向行駛，當駛至炮台山道及英皇道交界時，的士懷疑失控衝向英皇道，並撞倒3名正在過路的女途人，其後再撞向一支燈柱後停下。