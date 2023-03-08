油麻地躉船僅載3貨櫃惹疑　海關檢$8900萬私煙拘2貨櫃車司機

政府上月22日公布提高煙草税，加上防疫措施放寬後，私煙需求增加，有私煙販運集團為了補充貨源，利用躉船走私大量未完税香煙，海關上周破獲一宗大型海上走私香煙案件，分別在青衣和油麻地檢獲共約2,400萬支懷疑私煙，估計市值約8,900萬元，總共拘捕2人。



海關分別在青衣青鴻路和油麻地海輝道截查兩輛涉案貨櫃車，在車上貨櫃檢獲大批未完稅香煙。（羅敏妍攝）

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海關港口及海域科海域突擊及搜查小組高級督察林明康交代案情指，為了打擊海上香煙走私活動，港口及海域科和稅收罪案調查科進行聯合行動，上周五（3日）上午發現一艘擺放3個貨櫃的躉船，在油麻地對開海面企圖利用其他正常躉船掩護，並有別於正常躉船擺放數十個貨櫃的做法，稅收罪案調查科跟進事件。

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級督察林威杰指，部門展開跟進調查，分別在青衣青鴻路和油麻地海輝道截查兩輛涉案貨櫃車，在車上貨櫃檢獲1,900萬支未完稅香煙，相信該兩個貨櫃源於涉案躉船，關員同日突擊搜查泊在油麻地裝卸區一艘躉船，再在貨櫃內起出500萬支未完稅香煙，總共2,400萬支，市值8,900萬元，應課税值6,000萬元，兩名30歲和62歲貨櫃車男司機被捕。

海關港口及海域科海域突擊及搜查小組高級督察林明康（左）和稅收罪案調查科稅收調查第一組高級督察林威杰（右）交代案情。（羅敏妍攝）

海關指隨防疫措施進一步放寬，市面人流增加，私煙需求增加，私煙集團補充貨源供應本地和海外市場，不法分子更利用多輛貨櫃車，企圖將大量私煙存放在不同地方，以是次行動為例，3成私煙屬於本港不常見牌子，相信經重新包裝，再走私至海外，海關繼續追查來源和去向，行動仍然繼續，不排除更多人被捕。

林威杰亦指，政府上月22日公布提高煙草税，海關採取反私煙行動，在全港各區打擊不同私煙活動，連同本案，海關偵破77宗不同私煙案件，檢獲5,800萬支未完稅香煙，市值2億元，應課稅值1.4億元，拘捕54人，分別是47男7女，年齡介乎15至79歲，並扣查4輛車，本年至今，海關檢獲1.6億支未完稅香煙，市值6億元，應課稅值4億元，海關會繼續源頭堵截私煙，提醒市民能以電郵或電話方式向海關舉報任何私煙活動。