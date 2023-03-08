筲箕灣燒傷夫婦　區內經營印尼串燒店逾廿載　街坊集氣祝康復

今晨（8日）筲箕灣東大街一單位，發生煮食爐漏石油氣搶火意外，屋內一對分別65歲及58歲夫婦慘被燒傷，目前58歲余婦情況仍然危殆，其丈夫則情況嚴重，兩人留醫瑪麗醫院。據附近街坊表示，兩人於區內東大街經營印尼沙爹串燒店多年。不少街坊及網民得知意外後，於網上留言集氣，祝福兩人早日康復。



現場為筲箕灣東大街133至137號東明樓1樓單位，鄰居透露受傷夫婦一家四口，兩人與兒子同住上址，女兒則已搬走。親友晚上返回事發單位，稱協助二人檢查單位情況，坦言意外「好慘」，又表示剛到醫院探望二人，徐婦目前清醒，但未有形容意外經過。

受傷夫婦於東大街經營沙爹屋廿載，今日有不少街坊關心夫婦是否意外受傷。（陳傲淇攝）

據鄰近串燒店的水族館老闆表示，夫婦於東大街經營沙爹屋逾廿載，今日有不少街坊關心夫婦受傷情況。翻查資料，小店Facebook簡介由印尼華僑夫婦主理，開業廿載，於區內稍有名氣，更曾獲獎及吸引藝人到訪。65歲姓徐男戶主曾接受《香港01》訪問，他擁有華人和馬拉人血統，於80年代移民香港，以沙嗲白手興家，靠烤製串燒養家活兒。不少街坊及網民得知夫婦受傷，均留言祝福兩人早日康復。

藝人謝霆鋒曾到場店舖，與東主夫婦合照。（網上圖片）

不少街坊及網民得知夫婦受傷，均留言祝福兩人早日康復。

事發今日（8日）清晨，涉事單位傳出巨響，戶主兒子發現父母呼救，立即報警求助。消息指，男戶主使用洗手間時，聽到廚房內傳出使用煤氣爐的聲音，其後見到妻子全身着火，其立即用棉被覆蓋，惟同被火燒傷，兒子見狀報警。

受傷夫婦分別姓徐65歲及姓余58歲，女戶主全身皮膚六成燒傷，而男戶主救火時臉及手燒傷，約9%皮膚燒傷，目前留醫瑪麗醫院。

警方經初步調查後，指單位石油氣煮食爐懷疑洩漏石油氣搶火，機電工程署表示經調查後，發現接駁煮食爐的石油氣軟喉破損，疑導致石油氣洩漏而發生搶火意外，人員已檢走該石油氣爐具及配件作進一步調查及跟進，並已聯絡相關註冊氣體供應公司撿走現場的石油氣瓶，以確保氣體安全。