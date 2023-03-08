屯門刀煞施襲搶走平治　損失地通拿名錶及LV手袋　司機頭傷

屯門發生搶車劫案，今日（8日）晚上9時許，一名男子與朋友在三聖邨一間酒家用膳後，於露天停車場取車離開。當車準備駛出車場時，突然有約10人上前「閘停」車輛及包圍，當中有人持刀，其後有3人將事主扯落車，雙方因而爭執。兇徒要求事主還錢，事主受驚下，將約值15萬元的勞力士地通拿手錶交予兇徒，有人趁機駕走事主的私家車離開，其他人亦逃去無蹤。

現場消息指，被盜的平治私家車內有一個LV名牌手袋，袋內有3.8萬元現金。男事主與兇徒爭執時受襲，胸口、頭及左腳受傷，自行報警求助，清醒由救護車送院治理。警方抵達醫院調查，初步相信事件涉及生意糾紛，兇徒疑有黑幫背景。據了解，男事主上星期已被人到公司上門搗亂。



警員於現場調查。（黃江奇攝）

警方指，男事主姓鄭（41歲）。據報，鄭駕駛一輛私家車途經青山三聖街5號對開其間，被3名男子拉落車，並以手襲擊。3男取去事主一隻手錶，其後駕駛事主的私家車逃去，車內有一個內有約3.8萬元現金的錢包及一個手袋。警員接報到場，經初步調查，案件列「襲擊致造成實際身體傷害」、「盜竊」及「擅自取去交通工具」，交由屯門警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。事主頭部受傷，清醒被送往屯門醫院治理。

警員於現場調查。（黃江奇攝）