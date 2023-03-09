尖沙咀藥店花旗蔘「斤變兩」收16倍價錢　海關放蛇拘兩店員

撰文：凌逸德
出版：更新：

針對近日有藥店用不良營商手法進行銷售，海關今天（9日）派出人員喬裝成旅客進行試購行動，發現尖沙咀一間藥店有店員以誤導手法推銷花旗蔘，當試購人員購買一斤花旗蔘後，店員迅速將花旗蔘切片，然後向試購人員表示該花旗參的價格單位實以「兩」為計算，而花旗參的價格由980元一斤變為15,680一斤，為原價16倍。

海關指行動中一共拘捕兩名分別54及58歲涉案男店員，涉嫌使用誤導性遺漏的不良營商手法銷售花旗參，違反《商品說明條例》（《條例》）。被捕人士則帶回海關總部作進一步調查。

海關不良營商手法調查課第一組指揮官石家諺指，針對近日同類型舉報，海關發現有不良商户專門以內地顧客為目標，看準他們對法例不熟悉的情況下，故意迴避或以含糊不清的手法表示價格單位，即俗稱「斤變兩」、「斤變錢」的手法，亦要求顧客以電子支付的方式付費，務求令顧客在不知情的情況下收取比原價貴數倍或過百倍的價錢。另外，海關亦發現有商户在客人不知情的情況下，把貨品切片或磨成粉狀，迫使他們在不情願下購買相關貨品。海關提醒若顧客如遇上不良營商手法，應該堅拒交易，盡快作出舉報及協助調查。

根據《條例》，任何商戶如在交易過程中，遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，因而導致或相當可能導致一般消費者作出某項交易決定，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》的事宜。

海關不良營商手法調查課第一組指揮官石家諺指近日有不良商户以內地顧客為目標，逼使他們在不情願下購買相關貨品。（梁偉權攝）
突發
海關
01 Video
我主場