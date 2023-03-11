斬樹黨南丫島砍伐土沉香　警拘12名內地男女　檢$230萬沉香木

僅在香港和華南地區生長的珍貴樹木土沉香，價值不菲，每公斤價值可高達6萬至20萬元。近日漁護署發現有不法之徒在南丫島上，破壞樹木防護欄，再非法砍伐樹木，盜取其芳香樹脂「沉香」。水警總區重案組接手調查後，搗破一個內地斬樹團伙，拘捕12名內地男女，當中8人已被暫控「串謀盜竊」罪。行動中，檢獲價值230萬的沉香木及沉香。警方正與內地部門交流，追查該批沉香的銷售途徑。



水警總區刑事部 (行動)總督察歐陽基（中）交代案情。（梁偉權攝）

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警方早前接獲漁農自然護理署轉介及市民報案，指南丫島有多處地方有土沉香遭非法砍伐。水警總區重案組接手調查，發現一個內地非法砍伐樹木的團伙策劃分工，於2月4日至3月10日期間，曾於南丫島斬伐多棵沉香樹。據悉，警方發現被砍伐的沉香樹，最大一棵直徑達75厘米。

警方部署拘捕行動，在全港多區，包括中環、沙田、南丫島、羅湖口岸以「串謀盜竊」罪拘捕11內地男子及1名內地女子（年齡介乎27至55歲） 。當中8名被捕人被暫控「串謀盜竊」罪，已在東區法院提堂，案件延至4月14日再訊。至於最新拘捕的4名內地人，目前正被扣留調查。12名被捕人均互相認識，來港時均持有效證件，部分人報稱職業為商人或在餐廳工作。

有不法之徒在南丫島上，破壞樹木防護欄，再非法砍伐樹木，盜取其芳香樹脂「沉香」。（梁偉權攝）

沉香木用途廣泛 每公斤價值6萬至20萬元

水警總區刑事部（行動）總督察歐陽基指，警方目前已發現有13棵沉香樹被砍伐，總數仍在點算中，損失總額暫為230萬。行動中，警方檢獲一批沉香木、沉香以及一些伐樹工具包括斧頭。歐陽基補充指，有關沉香木用途廣泛，可作藥用、香料用途，每公斤價值6萬至20萬。被問及案中沉香木會否運往至內地及海外，警方將會與內地部門交流，追查銷售途徑。警方提醒，若市民在郊區遠足時，發現有人砍伐樹木，應立即通報警方。

任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》，最高刑罰為監禁10年。而根據香港法例第96章《林區及郊區條例》，任何人士非法在政府土地上砍伐或摧毀樹木或生長中的植物，一經定罪，可處罰款25,000港元及監禁1年。