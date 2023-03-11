警破越南籍盜竊集團拘6人　專偷日用品轉售圖利　買家同被捕

深水埗警區於周四（3月9日）進行代號「致極」行動，成功搗破一個由越南籍人士作骨幹成員的盜竊集團，集團專門在連鎖店、超市偷取大量貨品，再在網上將贓物以低於市價出售圖利，消息指，集團的數簿顯示，單以2月至3月收入已近20至30萬元。



警方鎖定位於旺角劏房單位的贓物儲存倉庫，拘捕6名男女包括4名集團成員及2名買貨的買家，檢獲價值60萬元的貨品。警方指贓物包羅萬有，當中包括貴價洗頭水、罐裝鮑魚、電熱水煲及風扇。



警方指，犯罪集團運作超過半年，專選址保安不嚴密的店舖。

集團將贓物以低於市價三成出售 每月進帳獲利數十萬

深水埗警區反三合會行動組案件主管高級督察楊鐵豪表示，犯罪集團專門從大型連鎖店、超市偷取各式各樣的貨品，包括日用品、食材、家電、個人護理物品、清潔用品、紅酒等。犯罪集團得手後，會先將贓物用紅白藍膠袋裝好，再運載至旺角一住宅大廈劏房單位作儲存，其後為贓物拍照，上載至社交平台，並以低於市價約三成出售。當有人瀏覽到相關產品欲購買時，便會聯絡社交平台負責人，相約地點作出交易。

據悉，犯罪集團運作超過半年，專選址保安不嚴密的店舖，以及在貨架上揀選沒有防盜標籤的貨物。

深水埗警區反三合會行動組第三隊案件主管高級督察楊鐵豪（右）及第一隊案件主管高級督察蘇文浩（左）交代案情。（王譯掦攝）

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贓物包羅萬有 包括貴價洗頭水、罐裝鮑魚、電熱水煲

警方經調查後，鎖定涉案單位及相關人士，前日（9日）派員埋伏，在劏房內成功拘捕兩名骨幹成員及兩名前往買貨的客人，涉嫌「處理贓物」。另外，有兩名負責偷竊及運載單位到上址的成員則涉嫌「盜竊」被捕。

6名被捕人介乎29至50歲，2男3女屬越南籍，包括4名集團成員及一名買家，3人持有行街證，2人持香港身份證，另外一名男買家為本地人。4名集團骨幹成員被扣留調查，兩名買家則獲准以現金保釋。

警方在涉事劏房單位檢獲1300件贓物，初步點算價值達60萬元。日用品中，有大量貴價洗頭水、牙膏、洗衣香味膠囊、香體露、沐浴露；食品包括貴價蜜糖、零食、奶粉、罐裝鮑魚及XO醬。家品電器則有電熱水煲、紅外線煮食爐、風扇、插蘇拖板、手提浴室寶。警方經調查發現，集團涉與全港30宗盜竊案有關，不排除稍後拘捕更多人。消息指，警方在搗破的劏房單位內，發現一本帳目數簿，記錄集團犯罪收益，僅在2月至3月期間的收入，已高達20至30萬元。

全港店舖盜竊案有上升趨勢 過往半年已錄得超過3500宗

高級督察蘇文浩指，全港店舖盜竊案有上升趨勢。過往半年，警方接獲超過3500宗有關罪案投訴，僅在2月，店舖盜竊案則達602宗，相比起去年同期，上升超過一倍。警方重申，盗竊是嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條盜竊罪，一經定罪，最高可處監禁10年。而根據同一章第24條，任何人如知道或相信某些貨品是贓物而不誠實地收受該貨品，而將該貨品保留、搬遷、處置或變現，即屬處理贓物，可處監禁14年。