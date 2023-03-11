少年警訊獎勵計劃頒獎禮逾300人出席　成員穿新制服領獎

今日（11日）警務處處長蕭澤頤為「少年警訊獎勵計劃2022頒獎典禮」擔任主禮嘉賓。2022年共有超過3,100名少年警訊會員參與少年警訊獎勵計劃，當中有15人獲得金星、92人獲得銀星，以及362人獲得銅星，獲獎會員中年齡最小只有7歲。除此之外，還有17 間中、小學校獲得「最積極參與學校」獎狀。



警務處處長蕭澤頤衷心祝賀所有得獎者，並為他們感到光榮及自豪。他表示，今次典禮正式標誌着「少年警訊」由以往的半制服青少年團隊，轉型為一個制服團隊。



警務處助理處長（公共關係）陳東頒發銀星星章及獎狀給一眾得獎少訊會員。（警方提供）

典禮有超過300人出席，包括獲得嘉許的少年警訊會員、家長、學校代表、少年警訊中央諮詢委員會委員以及各區少年警訊名譽會長會代表等。典禮上有超過100名穿着全新少年警訊制服的會員出席並接受嘉許，其間更播放了得獎者在過往一年活動的花絮及訪問。一眾得獎者都感激他們的家長、少年警訊職員及學校支持及鼓勵他們參與獎勵計劃。典禮其間亦播放了得獎者在過往一年活動的花絮及訪問。

警隊在2021年重塑少年警訊的形象，並推出全新策略「IDEAS@JPC」把少年警訊活動歸納於五個主要範疇，包括「Ｉ」- Innovation創新思維；「Ｄ」- Discipline守法自律；「Ｅ」- Exposure多元視野；「Ａ」- Adventure歷奇鍛鍊；及「S」- Synergy協作共創。少年警訊又於2022年推出全新模式的獎勵計劃，會員在一年內透過參加以上五個不同範疇的活動累積不同分數，分別可以獲得金星、銀星或銅星獎嘉許。鼓勵會員積極參與活動，希望能從這五方面使會員不斷增值自己及提升能力。

少年警訊計劃一直致力為社會培育「青年領袖」及「滅罪伙伴」，與青少年攜手撲滅罪行，培育正向思維、守法意識、紀律、團隊精神，以及明白服務社會的重要性。獎勵計劃的目的就是鼓勵少訊會員更積極參與多元化活動、擴闊視野、獲得不同的知識及技能，做好生涯規劃，為成為社會未來的主人翁做好準備，貢獻香港、國家以至全世界。