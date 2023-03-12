海關破獲今年首宗航空客體內藏毒案　30歲男排出49粒冰毒重640克

本港全面通關，航空業開始復甦，毒販覷準訪港旅客人數逐步增加，安排同黨假扮旅客抵港販毒，海關昨日（11日）破獲今年首宗航空旅客體內藏毒案件，發現一名男旅客只有一件手提行李，而且報稱預訂酒店日數遠少於逗留在港日子，情況與一般旅客有異，經調查後懷疑男子體內藏毒，於是將他帶到醫院檢驗。被捕男子暫時排出49粒懷疑冰毒，共重約640克，估計市值約35萬元，但他仍未把體內所有毒品排出，毒品總數有待進一步確定，案件明日（13日）在西九龍裁判法院提堂。



被捕男子暫時排出49粒懷疑冰毒，共重約640克，估計市值約35萬元。（朱永倫攝）

海關毒品調查科機場調查課調查主任鄒永昌交代案情指，關員昨日（11日）在機場為一名由烏干達恩德培出發、經埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴抵港的30歲男子進行清關，對方報稱任職輪胎維修員，關員發現他只有一件手提行李，沒有寄艙行李，而且報稱預訂酒店日數遠少於留港日子。關員經調查後懷疑對方體內藏毒，於是將他帶到醫院，由醫生檢驗，目前排出49粒懷疑冰毒，共重約640克，估計市值約35萬元，於是作出拘捕。涉案男子目前仍未排出體內所有毒品，將繼續留院檢查，已被暫控一項販運危險藥物罪名，案件明日（13日）在西九龍裁判法院提堂。

海關毒品調查科機場調查課調查主任鄒永昌（右）交代案情。（朱永倫攝）

鄒永昌指出，是次案件是海關今年首宗破獲的航空旅客體內藏毒案，相信隨着香港與內地和國際恢復便捷往還，訪港旅客人數亦逐步增加，毒販重施故技安排同黨假扮旅客來販毒，海關會密切留意國際販毒趨勢，採取情報主導和風險評估，適時調整策略，源頭打擊毒品案件。

海關重申，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁，市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。